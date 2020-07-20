新冠肺炎檢測∣懷疑自己同仔女中招？一文睇清檢測診所及醫院名單

新冠肺炎疫情持續爆發，衞生防護中心公布，今天（20日）新增73宗確診個案，包括66宗本地感染，不少源頭未明。正當人人自危，不少家長更為擔心，當自己或子女曾到訪過確診個案曾出現的地點、餐廳等，又或出現輕微病徵，並懷疑感染新冠肺炎，想接受病毒檢測買個安心，又有什麼途徑？

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名額爆滿需預約

為盡早發現可能的社區傳播，衞生防護中心曾建議，若曾到訪高風險場所（如佐敦新發茶餐廳）的市民，可把個人資料（包括姓名、郵寄地址及到訪相關地點日期）以電郵方式（bottle@dh.gov.hk）通知衞生防護中心，以索取深喉唾液樣本瓶。市民自行採集樣本後，遞交至衞生署或醫院管理局轄下的指定收集診所，以作化驗。

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惟傳染病處主任張竹君今日表示，政府化驗所人員已經「日以繼夜工作」，現時集中測試有病徵的病人及確診個案的緊密接觸者。除了公立醫院急症室和普通科門診，不少私營醫療機構、私家醫院及私家醫生推出新冠病毒檢測服務，但不少機構的檢測名額已爆滿，病人需要預約。

樂善堂於網頁發公告，因應檢測人數眾多，2間提供測試的診所於下星期的檢測名額已經滿額，將於稍後時間公佈7月27日起之預約服務方法。港怡醫院亦發公告，明日（7月21日）的測試名額已滿，7月22日（星期三）及之後進行的檢測之預約安排，將容後公布。

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價格豐儉由人

若是已出現病徵的病人，可選擇前往醫管局轄下64間普通科門診或17間急症室求醫。若經臨床診斷無需入院，將安排回家自行採集深喉唾液樣本，交到指定收集點，或使用收費的上門收取樣本服務。

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部分私家醫生亦提供病毒檢測服務，若到診所求診，醫生會向病人提供深喉唾液樣本瓶，再由病人交到醫管局指定收集點或化驗所，價格約由$350至$1000，需時約三至五個工作天。而提供檢測服務的私家醫院，大部分包括醫生診症費用，費用由$1,500至$3,200不等，養和、仁安醫院可即日知道結果。

資料來源：各私家醫院、醫療機構網站及衛生防護中心