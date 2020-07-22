【媽媽掃平貨】6大童裝網店推減價更免運費　童裝TEE唔使40蚊

因應新冠肺炎疫情影響，不少家長現時都會避免外出。不過，小朋友大得快，需要一直添置合適衣服，不能外出購買，媽媽們亦可以考慮透過各童裝網站購入童裝。不少大品牌買滿指定價錢能夠免運費，部分更有優惠！

Gap

美國品牌Gap一向價錢相宜，童裝款式簡單易襯，而家現時有減價優惠，全場正價貨品5折、減價貨品折上8折，衣服方面，除了有經典LOGO tee，亦有與卡通例如Snoopy及迪士尼合作推出的服飾。單筆訂單購物滿HKD800即可享受免郵服務。

+ 11 + 10 + 9

ZARA

連鎖品牌ZARA的童裝一向出名質素比較好，不過價格相比其他品牌稍微貴，不過現時ZARA的衣服又減價，童裝低至2折，不過減價童裝不少都已經斷碼，媽媽們可以仔細留意有沒有心水衣服。購買超過$400的訂單將免運費送貨上門。

+ 10 + 9 + 8

Uniqlo

Uniqlo的童裝性價比一向高，而且亦會不時有特價優惠。其中童裝今期與Pixar合作，推出卡通圖案上衣，而且亦有減價，除此之外，Uniqlo的童裝背心內衣、打底褲等都有減價。以單一配送方式購物滿$250可免運費。

+ 8 + 7 + 6

CACO

台灣品牌CACO的童裝經常和各大卡通合作，例如近期就有與Minion 合作，推出一系列上衣，還有親子裝款式，媽媽可以和小朋友一起購買同款親子裝穿著！CACO的衣服款式比較可愛，有小朋友喜歡的卡通人物必買！運費為每kg 108台幣（約HKD$28)，運送時間約3-5工作日。

+ 8 + 7 + 6

next

英國平價童裝品牌 NEXT出名性價比高，衣服款式亦相當可愛，不但有可愛風格連衣裙、上衣、褲子、裙子，亦有兩件式套裝。凡超過港幣$250的訂單將免運費，低於HK $ 250的訂單將收取每張訂單HK $ 30的運費。訂單將於3-4個工作天內由Skynet從英國遞送。

+ 7 + 6 + 5

H&M

H&M的童裝一向出名便宜，今期H&M的童裝與Minions 合作，推出小小兵的服飾，包括T恤、波鞋、背包。除此之外H&M亦有售賣小童內衣褲、女童連衣裙、男童上衣、褲子等等，價錢非常實惠。運費為$40/單，商品將在 4-10 個工作日內送達住址或指定地址，不過因應近期疫情，標準運送時間可能會有所延誤。