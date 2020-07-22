免費網上課程∣在家體驗 Apple Camp　直播課程學拍片、設計及編程

因為疫情的關係，小朋友度過了一個特別的學習時期，由傳統的上學，坐在座位上聽書，變成對着螢幕的網上學習，而出乎意料的是，效果其實不錯！而近來疫情再一次爆發，相信小朋友在家玩電話的機會又多了，但如果能把手機用在正確的地方，小朋友也可以製作出別出心裁的影片、藝術作品，Apple也特別開設Apple Camp，一步步指引小朋友從動腦構思以至完成大作。小朋友會透過直播的課程介紹了解各個專案的內容，亦可以參加直播的問答時段來取得協助。

影片專案：推動正面改變

小朋友可運用手機拍攝一段短片，內容方向為推動社區改變，散播屬於小朋友的正能量，可以根據以下手冊的內容一步步去完成屬於自己的影片，如果遇上困難，可以報名參加直播的問答時段來取得協助。

所需設備：iPhone 或 iPad、Apple Pencil (選擇性，可配合 iPad 使⽤)

使用App：奇趣拍

日期：8 月 1 日 - 8 月 7 日

+ 5 + 4 + 3

藝術與設計專案：設計快樂空間

這個活動是希望小朋友能用手機繪出一個自己心目中的快樂空間，小朋友在設計之前，你需要⼀個計劃。⽤少許時間想想這個空間為誰⽽設，環境是如何，人們可在這個空間做甚麼，然後再動手畫出來。

所需設備：iPhone 或 iPad、Apple Pencil (選擇性，可配合 iPad 使⽤)

使用App：Pages

日期：8 月 8 日 - 8 月 14 日

+ 5 + 4 + 3

學習編碼創造機械⼈助⼿

在家學習，運用編碼創造一個機械⼈助⼿。小朋決可挑戰「程式碼機器」的六個關卡，慢慢掌握一些基本編程技巧，最後更可向家人炫耀，介紹自己的機械⼈，並講解這位得⼒助⼿可以怎樣幫助世界。

所需設備：Ｍac 或 iPad

使用App：Swift Playgrounds

日期：8 月 15 日 - 8 月 21 日

+ 5 + 4 + 3

以上三項活動都設有內容介紹與問答環節，內容介紹就是向小朋友講解是次活動的目的，基本方向等等，問答環節是給一些在活動中遇上困難的小朋友，可向Apple的導師進行即時對話，解決問題。

內容介紹與問答環節報名連結按此

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Maisy

+ 5 + 4 + 3

Meg and Mog