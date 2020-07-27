【留家抗疫】將螢幕時間變「廁所時間」　媽媽分享3個玩樂好主意

新冠肺炎（COVID-19）疫情再次爆發，幼童學生由年初至今已沒有回校上課，平日也甚少外出，幼童和家長日夜在家「困獸鬥」，同時又看到幼童缺乏社交，行為和溝通能力似乎出現倒退。有參與「共學組」、育有2女的媽媽有見及此，分享3個和小朋友在家玩樂的好主意，並且分享利用網絡為小朋友聚會的經驗。 （圖片由受訪者提供）

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新冠肺炎疫情第三波爆發，衛生防護中心坦言疫情尚未見頂，家長和小朋友恐怕在暑假也只能繼續留在家中抗疫。大部分幼兒從年初開始已停課，社交活動和見陌生人的機會大幅下降，能力不進反退。育有2名年幼女兒的媽媽Svah也深有體會，在疫情底下，女兒們也無法與「共學組」的玩伴相處，變成在家「困獸鬥」，連家中早已「不見天日」的玩具也被翻出來。

為了不讓孩子依賴電子奶嘴，自言也很怕混亂的Svah運用巧思，將Screen time變成Toilet time，「幾混亂都好，都係沖水就沖走晒！」

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用玩樂主意 降低螢幕時間

Svah指以上遊戲，兩姊妹都可以玩到30至45分鐘。而且可以安排小朋友到浴室遊玩，玩後簡單收拾，即使顏料濺出，只要用花曬沖走就可以，「再順便為她們洗澡」。

身為註冊社工的Svah同樣明白媽媽和孩子在家悶得發慌，逼不得已出動電子奶嘴，她建議媽媽們可以多交流玩樂的主意，「這3個遊戲都是和媽媽們聊天時學到的，將screen time變成toilet time」。

因疫情關係無法和玩伴相聚，共學組的家長們也舉辦了虛擬聚會，由小朋友挑選故事書，媽媽則在網上和其他小玩伴說故事。「小朋友好多時未去過別人的家，在電腦看到別人的家都感到很有興趣，結果輪流帶了一次home tour。小朋友又好期待網上聚會，預先選故事，又會Show and tell。」但是，為小朋友的眼鏡著想，每次網上聚會只舉辦1小時左右，讓小朋友繼續保持社交和與人溝通的機會。