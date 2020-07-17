【留家抗疫】劍球訓練創意專注力　協會創辦人：唔係跟住說明書玩

新冠肺炎疫情反彈，復課一個月，教育局早前宣佈學生提早放暑假。孩子留家抗疫，可如何好好利用時間，過一個充實暑假？ 劍球成為近年的一項新興運動，適合小孩子在家練習。香港花式劍球協會創辦人李浩翔分享，劍球除了是種全身運動，更可訓練孩子的專注力和手眼協調，鼓勵他們揮創意，創出獨有花式！

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5歲就玩得

浩翔是香港劍球運動員，於2017年成立香港花式劍球協會，並與一眾青年學生組成花式劍球表演隊「劍玉兄弟」，以推廣花式劍球。他分享，劍球最初起源自法國，有「cup-and-ball」的別稱，後來傳入日本，並加以改良，而其形狀、款式亦隨年月不斷演變。

劍球主要為木製，而近來亦有台灣廠商設計出紙製的劍球，尤其適合小孩子。「劍球由五歲至六十幾歲都玩得，幼稚園學生即使用尺寸最細嘅木製劍球，都未必夠力操控。紙製劍球佢哋容易啲控制，仲可以俾佢哋喺上面畫畫，再跟紙樣自己褶，可以體驗到劍球嘅基本玩法。」

鍛鍊身心 發揮創意

浩翔表示，孩子練習劍球，可學習運用肌肉力量、鍛鍊專注力及手眼協調。「加上劍球係種全身運動，小朋友亦可以唔使剩係對住電子產品。」他補充，對小朋友來說，劍球最吸引之處，是具創作空間。「劍球唔係俾本說明書你，要你去跟住玩。你係可以發揮創意，創作屬於你自己嘅花式。每年世界各地嘅花式劍球比賽，都有唔同參賽者創出唔同花式，大家會互相請教學習。」

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留家DIY劍球

劍球既可以獨自練習，亦可以是團體運動，透過隊員間的互相拋接，合力完成不同的花式表演。「在日常排練，小朋友可以學習同人合作、溝通。同埋因為你可能要玩十次先做到一次，練練吓就玩五次做到一次，可以俾機會佢哋體驗失敗，學習不斷嘗試。」

浩翔分享，不時有家長與子女一同上劍球班，一起練習更是一個不錯的親子活動。現時孩子提早迎來暑假，他建議可趁這段時間發掘新興趣。「劍球原來的名字係『cup-and-ball』，即以杯子、球體和一條線組成。就算屋企冇劍球，其實都可以用水樽或者紙杯DIY，等小朋友嘗試拋接，初步認識劍球。」

按圖即睇DIY劍球方法：

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「劍玉兄弟」早前參加了由籽識慈善基金主辦的賽馬會「今生不做機械人」創夢計劃，成功入圍，獲得2 萬元起動基金。浩翔表示，將利用基金創立「劍玉兄弟」劍球品牌，加以推廣劍球運動。