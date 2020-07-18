【留家抗疫】培養孩子多元能力　靠6粒積木做得到｜譚鴻昌

炎炎夏日、抗疫期間，不少父母都對24小時與孩子「困獸鬥」感頭痛：如何在家中資源有限的情況下，能培養出孩子不同的潛能，不讓暑假白白浪費？ 【編按：作者為註冊社工及認證家長教練譚鴻昌】

日日睇電話都不是辦法。(GettyImage)

筆者於3月開始的居家抗疫期間，舉行多場網上「六色積木」工作坊，教授父母如何用六顆LEGO積木進行親子活動並訓練孩子各項能力。

「六色積木」（Six Bricks）起源於南非教育機構Care for Education，家長可以透過六顆顏色不同的2 X 8 LEGO Duplo積木，於玩樂過程中，尤其幫助到年幼學童發展多方面的能力，包括大小肌的動作、數學推理、記憶力、解難能力、創意、想像力、情感表達以及社交能力。

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「呢六粒積木有幾好玩？」

根據丹麥LEGO House據計，此六顆積木能組合超過9億1500萬種組合。在玩樂過程中，因應不同遊戲，讓父母與孩子一同訂立目標，鼓勵孩子以創新方式完成。過程中，孩子需要不斷嘗試與組合，以達成目標。當中，少不免會遇上挫敗，此時父母的角色非常重要，讓孩子學習面對失敗及其引發的情緒，並鼓勵他們迎難而上，訓練抗逆力。

今年上半年，於歐美國家已有不少家長透過網上平台學習「六色積木」。「六色積木」的另一個好處是體積小巧，僅僅六顆積木已能與孩子進行超過1000種遊戲，出門搭車、食飯等位的情況下都可以隨時跟孩子進行親子互動，從遊戲中學習。

以下筆者會介紹其兩個遊戲讓各位家長讀者與小朋友體驗「六色積木」。而以下介紹的遊戲，如家長讀者家中未能集齊六種顏色亦不會影響體驗。

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸推動積極父職運動（Active Fathering）。