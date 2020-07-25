【留家抗疫】小學老師作曲、Rap歌　盼紓緩家長照顧子女壓力

在疫情期間，各位家長是否壓力爆燈？壓力來源是購買防疫用品，還是在家中忙於處理或照顧正在停課的子女？與家人長時間在家中相處，容易產生磨擦嗎？照顧兩位老人家，怕他們受感染？又或是怕自己有一天失業？

《一分鐘 鬆一鬆》第一集動畫饒舌歌曲「家長嘅身份」，歌詞內容與你處境是否十分相似？這首歌由創新教師葉碧君老師（救細君）作曲、主唱，與心理學家陳頌恩博士一同填詞，透過音樂道出家長面對不同壓力的問題，並鼓勵家長運用正面的方法處理壓力，例如先處理情感、試改變想法等。

此曲由利希慎基金贊助，與心理學家陳頌恩博士及藝術家 Orson Li 合作，目的以輕鬆方法鼓勵香港人抽一分鐘時間 ，透過「阿罐家族」動畫分享用心理學去管理壓力的方法，為大家注入 「減壓疫苗」鬆一鬆，將聽起來遙不可及的心理學理論用以幫助大家管理壓力。

「阿罐家族」動畫一共有七集，每集約一分鐘的動畫片段，將七個重要的心理學課題包括減壓方法、社會支持、駕馭憂慮、憤怒管理、感恩練習、鬆弛運動和睡眠教育，成為七劑「減壓疫苗」，讓家長及大眾極速學到處理壓力和負面情緒的實際方法，生活得更健康快樂。阿罐家族設有Facebook、Instagram和YouTube頻道，方便有興趣的家長訂閱。