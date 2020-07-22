【新冠肺炎】夫妻在家工作日對夜對多磨擦　心理專家教你3步應對

近日新冠肺炎持續出現社區爆發，公務員及不少私人企業亦實施在家工作。父母在家工作，加上小朋友提早放暑假，全家人困獸鬥，夫妻間亦難免增加磨擦。註冊心理學家程衞強（Victor）指，家長在孩子面前爭執，可能會影響孩子自我形象，建議利用「Me Time」（個人時間）及「Me Zone」（個人區域）概念，防止出現負面情緒。

按圖即睇3個步驟應對磨擦：

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長期困家 影響情緒

抗疫非常時期，我們留在家裏的時間增多。Victor解釋，長期困在家中，社交互動及身體活動減少，情緒自不然會轉差。「小朋友又可能會搗蛋啲，有兩個或以上嘅又可能會磨擦多咗，又或者會搞住爸爸媽媽工作，加上工作壓力（例如有公司要求員工在3下電話聲內聽電話），又或者驚緊下個月仲有冇工做，呢啲種種原因都會影響父母情緒。」

他補充，常見的情緒表現會有暴躁、動怒，容易責罵子女或配偶，以及失去動力，做事提不起勁。「甚至有人會打打吓機又呻一下、嘆一口氣咁，都有可能。」

註冊心理學家程衞強

影響孩子自我形象

夫妻間的關係，總為孩子帶來無形的影響。Victor指，若不時在孩子面前爭執，孩子可能會學習了父母身上的溝通和宣洩情緒的方式。「例如兩公婆可能有權力角力，永遠一個食住另一個，例如阿爸成日鬧阿媽。小朋友會學咗咁樣對媽媽，或者對其他人唔尊重。其次係當情緒爆發，小朋友都會學咗呢一種宣洩情緒嘅方法。」

他提醒，若子女年幼，更要小心處理。「如初小或以下的小朋友，會覺得係自己做錯嘢，令爹哋媽咪嗌交，有罪疚感，甚至令自我形象低落。」

在家工作令夫妻增加磨擦。（Getty Image）

預防負面情緒

要應對家中磨擦，第一步是防止負面情緒的出現。Victor建議，可在家中利用「me time」（個人時間）及「me zone」（個人區域）概念。「Me Time大家好熟，即係屬於自己嘅時間，可以沖杯咖啡、食件Cheese Cake、聽下歌、靜觀一下等等，放鬆自己。」

而Me Zone即建立個人工作的區域。「Me Zone可能會有人覺得難做，香港地方細，但其實都得，例如同屋企人講，『如果見爸爸關咗房門，就即係做緊嘢，唔好入嚟打擾』等等；甚至乎無房間可用，也可以在枱面放一個工作中嘅牌，俾屋企人知道呢個時間，要留空間畀你。不過劏房嘅朋友就有困難，呢個似乎係死局，無得搞。」

自我覺察 懂得抽離

Victor表示，當夫婦一旦出現負面情緒，要先覺察，後抽離。「兩者對情緒都要有awareness（覺察力），當自己覺得情緒就嚟爆，就要抽離環境，搵個地方匿埋。喺個廳拗緊嘅，就離開個廳，入書房、睡房。如果屋企細，冇咁多房、咁多個zone（區域），就算走入廁所，洗個面，都係一種抽離。」

他提醒，若不察覺自己的情緒「就嚟爆」，繼續跟對方討論，便會把情緒發洩在家人身上。「就算真係拗緊，都要切記唔好翻舊帳，唔好人身攻擊！」

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