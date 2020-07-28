【留家抗疫】疫情下媽媽避免到街市　5個買餸網站新鮮食材送上門

最近新型冠狀病毒再度爆發，每日都有過百宗確診個案。政府日前宣布周三（29日）起食肆全日禁止堂食、限聚令由4人減至2人，並呼籲私人企業容許員工在家工作，留家減少外出。不想排隊去超市或街市購買食材，媽媽可以透過以下網站，直接在網上購買新鮮食材或健康餸包，非常方便！而且大部分在買滿指定金額後可免運費送貨上門。

Fresh To Go

Fresh To Go是一個專營新鮮食材平台，亦是全港首間專營網上餸菜包的飲食宅配公司，除了有各種餸菜包、燒烤或者打邊爐的套餐，連坐月套餐都有，款式特別多。

星期一至日每天都提供配餸服務， 早上11am前下訂單，下午就會送貨上門。 港、九、新界劃一最低消費$350可免費送貨！

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Deliverz 餸上門

Deliverz 餸上門適合想偷懶一日的媽媽們，網站專門售賣已經備好材料的餸菜包，只需要加熱即可食用，非常方便，自煮餸菜包主打新鮮無味精，餸菜包是每天新鮮製作，洗好切好醃好，加熱即可。訂單滿$360可以免運費，每日11時前於網頁完成落單程序，即日下午3至7時送貨到府上。

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Jou Sun 早晨

《Jou Sun 早晨》是香港首個網上農墟市集，與其他網購蔬菜網站不同， 《Jou Sun 早晨》不設倉庫，改為與超過35個農場和進口商直接合作，客人下單的貨品每天都會直接從進口商、食物工場和農場等地方提取。大家可以買到新鮮、時令、優質的蔬菜，亦有不少本地食材，如新鮮雞、全天然豬肉和優質魚場沙巴躉等。買滿$500即可免運費（Jousun Plus會員則為買滿$250免運費)，訂單少於$500，送貨費為$80，最低訂購 $100。詳情請瀏覽《Jou Sun 早晨》網站。

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鮮直送Fresh Go

鮮直送Fresh Go手機應用程式讓大家透過應用程式在香港仔魚類批發市場直接選購新鮮的海鮮，以網購模式24小時直播銷售，靈活配合APP打造24小時送貨服務。

這店更自設運輸車隊送遍全港九，落單後迅速直送上門，購物滿HKD$300，全港九新界(離島除外)均可享有免費送貨服務。

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Oisix

日本網站Oisix提供各種沙律菜、生果、冷凍食品、魚類、肉類、米等等食物，選擇比較偏向日式，例如魚類會是三文魚、鯖魚，所有食材由日本直送，保證新鮮。值得一提是網站亦有售賣嬰兒食品，家中有小朋友的可以考慮一下。

Oisix分為「普通會員」或「Weekly會員」，「Oisix Weekly」會員是購買每星期定期的送貨服務。兩種會員有不同的運費收費價錢，例如「普通會員」購買滿$600免基本運費，如果有購買冷凍（Frozen）食物，只會加收額外「冷凍處理手續費」。食物逢星期四、六或日送貨上門，接受Visa、Master或JCB信用卡付款。

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