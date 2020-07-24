新冠肺炎∣連日多宗家庭主婦確診　醫生教路去街市買餸要咁做

因應近日新型冠狀病毒疫情漸趨嚴重，周五（24日）新增123宗確診個案，當中有53宗為未找到源頭的本地感染個案。連日來有多名家庭主婦確診，有市民擔心街市或成病毒溫床。不過現時晚市禁止堂食，不少市民依然前往街市或超市買餸，為了防疫，很多主婦除了戴上口罩，更會戴上手套，希望能夠隔絕細菌。兒科醫生陳少儒指出，即使戴上手套也並非最安全。

確診患者曾到過的街市名單（持續更新）：

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診個案中有多名未有源頭的病人，大部分為家庭主婦及老人家，他們平日主要買餸及飲茶，她呼籲家庭主婦及老人家減少買餸次數，並要保持個人環境衛生，接觸任何物品應保持手部衛生及戴口罩。她指街市擠逼、通風較差，加上有部分人沒有戴口罩，同時有人叫賣，也會增加感染風險。

為了減低感染風險，近日有不少主婦到街市買餸時會戴上手套，兒科醫生陳少儒表示，雖然戴上手套能夠保護雙手不直接接觸到病毒，但若果戴上手套後觸摸到帶有細菌或病毒的物件，再接觸其他人或物件，亦會有機會散播病菌，而除掉手套後亦要小心處理，並要消清洗或消毒雙手。陳少儒建議，到街市購買應該戴上口罩、面罩及手套，出入及觸摸物品後要消毒，以及要保持社交距離。

按圖睇清外出購物及回家必做5步：

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陳少儒指出，現時難以確定市民是在街市、去買餸途中或其他途徑受到感染，不過很大機會是因為接觸到受汚染物品的表面後沒有洗手，再接觸到自己身體，銀包等，從而感染病毒。他提醒市民外出時，身體其他部位盡量不要接觸其他物件，例如枱椅、門、扶手等 (但安全至上，有需要當然要扶著），回家後要換衣服，然後清洗，鞋子亦要避免到處放。買餸後的膠袋要放特定一角，避免將細菌帶入家居。

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按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：