【留家抗疫】一個人可以幾耐唔出街？研究：呢個年紀最唔忍得

本港新冠肺炎第三波疫情持續，確診個案數字連日創新高。當局於周一（27日）宣布收緊防疫限制，於周三（29日)起限聚令由4人縮至2人，食肆全日禁堂食，並呼籲私人企業容許員工在家工作，全民留家抗疫。不過，留在家中太長時間，可能會影響情緒健康，甚至多了和家人爭執。早前日本有機構進行調查，看看人們最多可留家隔離多長時間，發現不同年紀的族群存有明顯分別！

抗疫期間，留在家中太長時間，可能會影響情緒健康，甚至多了和家人爭執。（Getty Image）

40歲人士最唔忍得

日本內閣府去年針對流感疫情，向18歲或以上的民眾進行調查，看看人們為了限制疾病傳播，可接受多長時間的自我隔離。在收回的1473份答覆之中，36.9%的人能一星期不出門，18.9%的人能忍受兩星期，15.4%的人僅能忍受2至3天。

日本野村證券根據這項數據進行加權計算，發現平均一個人可接受14.4天不外出進行實體社交活動，當中不同年紀的人存有分別。40歲左右的人能忍受的時間最短，為12天；70歲以上者能忍受的時間最長，為18天。

按圖即睇3個步驟應對磨擦：

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長期困家 影響情緒

留在家中的時間增多，亦會影響情緒健康。註冊心理學家程衞強（Victor）解釋，長期困在家中，社交互動及身體活動減少，情緒自不然會轉差。「小朋友可能會搗蛋啲，或者會搞住爸爸媽媽工作，加上工作壓力，又或者驚緊下個月仲有冇工做，呢啲種種原因都會影響父母情緒。」

他補充，常見的情緒表現會有暴躁、動怒，容易責罵子女或配偶，以及失去動力，做事提不起勁。「甚至有人會打打吓機又呻一下、嘆一口氣咁，都有可能。」

註冊心理學家程衞強（受訪者提供）

預防負面情緒

要應對家中磨擦，第一步是防止負面情緒的出現。Victor建議，可在家中利用「me time」（個人時間）及「me zone」（個人區域）概念。「Me Time大家好熟，即係屬於自己嘅時間，可以沖杯咖啡、食件Cheese Cake、聽下歌、靜觀一下等等，放鬆自己。」

而Me Zone即建立個人工作的區域。「Me Zone可能會有人覺得難做，香港地方細，但其實都得，例如同屋企人講，『如果見爸爸關咗房門，就即係做緊嘢，唔好入嚟打擾』等等；甚至乎無房間可用，也可以在枱面放一個工作中嘅牌，俾屋企人知道呢個時間，要留空間畀你。不過劏房嘅朋友就有困難，呢個似乎係死局，無得搞。」

自我覺察 懂得抽離

Victor表示，當夫婦一旦出現負面情緒，要先覺察，後抽離。「兩者對情緒都要有awareness（覺察力），當自己覺得情緒就嚟爆，就要抽離環境，搵個地方匿埋。喺個廳拗緊嘅，就離開個廳，入書房、睡房。如果屋企細，冇咁多房、咁多個zone（區域），就算走入廁所，洗個面，都係一種抽離。」

他提醒，若不察覺自己的情緒「就嚟爆」，繼續跟對方討論，便會把情緒發洩在家人身上。「就算真係拗緊，都要切記唔好翻舊帳，唔好人身攻擊！」

資料來源：Japan Today