新世界生產首批兒童口罩　30萬個贈予基層小朋友

新型冠狀病毒疫情近日再次大爆發，市民紛紛外出加購口罩。不過口罩價錢並不便宜，基層市民未必負擔得起。因此，新世界發展宣佈，會將新鮮出爐的自家製30萬隻兒童口罩，透過不同的非牟利機構贈予基層小朋友。

新世界發展早前正式生產兒童口罩，並宣布率先將新鮮出爐的自家製30萬隻兒童口罩，透過不同的非牟利機構贈予基層小朋友。連同透過「自助口罩提取計劃」和其他捐贈渠道，新世界至今與近60個非牟利機構合作，向本地基層及弱勢社群捐贈約500萬隻由集團自家生產的成人及兒童口罩協助社區全面抗疫。

新世界首批30萬隻兒童口罩亦會捐贈予多間非牟利機構，包括浸信會愛羣社會服務處、協康會、兒童心臟基金會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、仁愛堂、兒童癌病基金、循道衛理觀塘社會服務處等。

此外，新世界早前推出為期10個星期的「自助口罩提取計劃」鑑於近期疫情反覆，集團決定把計劃延長至今年十月底。計劃自五月起分兩階段與16間非牟利機構合作，於轄下的37間指定中心設置「自助口罩提取機」，並透過有關機構向預先登記的基層及弱勢社群派發輕觸式「口罩提取卡」，讓他們每星期憑卡到「自助口罩提取機」獲取新世界本地生產的1包共5個口罩。

16間參與「自助口罩提取計劃」的非牟利機構，包括香港基督教女青年會、基督教香港信義會社會服務部、香港路德會社會服務處、香港社區組織協會、聖雅各福群會、香港小童群益會、鄰舍輔導會、救世軍、明愛青少年及社區服務、香港中華基督教青年會、香港基督教服務處、博愛醫院、西貢區社區中心、循道衛理中心、香港傷健協會及香港家庭福利會。

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