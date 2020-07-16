新冠肺炎│一文睇清五間本地生產兒童口罩廠商　最平約$2一個口罩

新冠肺炎疫情進一步緊張，隨著超市開始出現限購措施，可見各界也擔心再次出現防疫物資以及日用品被搶購導致短缺的情況再次出現。而防疫物資最首當其衝一定是口罩，而各供應商亦多數採用訂購制度，因此家長要未雨綢繆，為小朋友「撲口罩」。

+ 2

香港保家

+ 3 + 2

坊間有提供小童尺寸口罩的不多，而口罩生產商香港保家 (PROCARE HK)便是其中之一，該生產商在港設立生產基地，無塵車間獲得雙重 ISO認證，而提供的小童尺寸是140mm x 95mm ，產品分成三個「LEVEL」，愈高等級防護性亦相對提高，但三個「LEVEL」均有效阻隔新冠肺炎病毒。而根據網站資料，目前小童用 60 片 LEVEL 1 三層防護口罩售價為$128，是疫情下一個相對合理的價錢，缺乏小童口罩的家長可留意。

訂購連結

NWN

NWH為香港成立的公司 , 2003 年成立至今 ,主要從事市場推廣及貿易批發生意，直到2020年 在香港設廠生產 [ NWN 品牌 ] 口罩，該廠商出產的口罩印有 NWN 及 MADE IN HONG KONG 字樣，網頁售價為$200/50個。

訂購連結

PrimeHK

PrimeHK 是一間不織布口罩的本地生產商品牌，成立於2020年3月，生產線設於香港葵涌區，工廠能容納5條生產線，每條生產線每日產能可達12萬個。而該廠提供的尺寸較多，分成人、幼童、兒童及學生。幼童、兒童及學生口罩網頁售價為$138/50個。

訂購連結

Hygiene Mask

皓淨口罩Hygiene Mask，廠房位於新界大埔，目前只提供成人和中童尺寸，比較特別的是，口罩有藍色、白色及花紋圖案可選，而且防護級別亦可以自選99%或95%，當然價格亦會因此不同。以藍色中童口罩60片裝防護級別95%為例，網頁售價為$260/60個。

訂購連結

CareGuard

香港生產, 廠房位於屯門，最大賣點為價格相宜以及食品級硅膠耳帶，作用為抗汗、抗敏感。而該口罩小朋友可調教耳帶長度，加強貼面保護，亦設彩色耳帶，令小朋友減少抗拒感。以中童口罩30個一盒連60條硅膠耳帶，網頁售價為$59。

訂購連結

確診患者曾到過的街市名單（持續更新）：

+ 6 + 5 + 4

按圖即睇新冠肺毒存活在16種物品表面的時間：

+ 13 + 12 + 11

按圖睇清外出購物及回家必做5步：

+ 2

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

+ 5 + 4 + 3

按圖即睇詳細入屋防疫步驟：