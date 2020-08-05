【英國升學】森美兒子留學頂級學校　了解布萊頓學校及協和學院

森美兒子曦樂在2017年到英國跳級入讀布萊頓學校中四，準備2年便在當地考公開試，奪得11科A*的極優異成績，現時轉校到全國排名更高的協和學院。協和學院每年很多畢業生也能升讀名牌大學，包括牛津大學和劍橋大學。 攝影：龔嘉盛 攝錄：呂榮棟、劉曉朗 剪接：呂榮棟 旁白：潘諾兒

森美雖然起初反對送兒子到外國讀書，但兒子如此有志氣，又何嘗不讓父母感到驕傲呢？而曦樂入讀的布萊頓學校（Brighton College）亦大有來頭。

布萊頓學校在1845年成立，是一所私立的寄宿學校，交通方便且附近環境優美，距離倫敦不足一小時火車車程。而該校曾被《星期日泰晤士報》（Sunday Times）評為英國最頂尖學校之一、《電訊報》（The Telegraph）評為2015年全英排行第5的私立學校、《The Week》在2017年評為最具前瞻性學校。該校公開考試成績高踞全英首1%，成績驕人。

曦樂也憑自己的努力，去年在英國會考GCSE獲11科A*的優秀成績，轉學到協和學院（Concord College）。

該校歷年有6成畢業生升讀英國首十位的名牌大學，包括牛津、劍橋等。該校對學生的學術成績更是著緊，由Year 10起學生每周六也要考試，密切跟進每位學生的學習進度，為公開考試做準備，學術氣氛非常濃厚。有傳該校在收生時已表明，成績不達標的學生或不能順利升學，令學生讀書充滿動力，自我鞭策。據知，該校97%高考成績為B以上，按成績在私立學校協會的排名位列第三。

英國沿用香港舊制升學階梯，學生在中五會考、中七高考，按成績升讀大學。大學教育基礎3年，根據學科另有調整。

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