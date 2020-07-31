【英國留學】持BNO想舉家移英　升學專家：建議先為子女申請私校

英國政府早前再公布，BNO持有人及其近親可在2021年1月開始申請居英簽證，只需申請人連續居住6年，便可以申請入籍。很多家長都希望孩子能在外國接受教育，增加國際視野，不過升學專家建議，在決定舉家移居前宜先為子女安排入讀私校或寄宿學校，原因是家長需考慮最重要的一件事！

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隨《港區國安法》生效，英國政府早前宣布英國國民（海外）護照（BNO）持有人和近親可以申請成為英國居民。只要申請人在英國連續逗留5年，可以工作或讀書，期後再逗留1年便可以入籍。而政策實施後，BNO持有人的子女可以免費入讀英國的公立學校。

英國的學費高昂，動輒一年數十萬元。不少持有BNO的家長聽到子女可以在英國享免費教育都非常心動，有意在來年帶同子女移居英國。香港教育資訊網高級升學顧問溫綺麗（Eki）指，英國和香港一樣有校網之分，而且開學日期在9月，假如1月申請，想同年9月開學難免倉卒，而且所選的公立學校質素也未必盡如理想。

Rockport School （受訪者提供圖片）

建議提早一年申請私校

Eki提醒，想子女入讀受政府資助的公立學校，先要提供相關校網的住址證明。假如家長沒有親友現居於英國，可提供住宿和住址，在移居之前是難以申請子女入讀公校。而家長和小朋友均是初到英國的話，未熟悉環境便要決定學校，亦是非常容易下錯決定。

因此，為了使家長和小朋友對移民和環境轉變有更好的準備，她建議在申請移居之前，為子女選擇入讀私立寄宿學校，讓子女先行到英國留學。

這個做法一來可確保子女不會因為準備時間不足而面臨失學，二來家長亦可以有時間做資料搜集，了解各地區的環境，進而決定居住的地點和心儀學校的校網。而小朋友成功轉校前，也能繼續在寄宿學校繼續學業，又或者子女適應後，父母再決定到附近就業和居住，亦未嘗不可。

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申請英國私校約需一年準備

雖然英政府宣布來年1月可接受申請，不過家長為小朋友申請入讀寄宿學校也需至少一年時間申請，不能「話走就走」。而且，為了小朋友的升學前途，家長也要從英國過百間學校中挑選合適子女的學校，當中有以學術為主，也有以課外活動成就出色而聞名，家長相信也要做足「功課」。