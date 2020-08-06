新冠肺炎│一文睇清八間兒童口罩訂購詳情　最平每個$2.1

新冠肺炎疫情進一步緊張，本港連續多日確診數字過百，雖近來有回落跡象，但仍不能掉以輕心。身高較矮的小朋友，外出更易接觸病毒，因此一定要為他們準備合尺寸的口罩，以面口罩過大兩則有漏洞，而各小童口罩供應商多數採用訂購制度，因此家長要未雨綢繆，為小朋友「撲口罩」。 資料更新日期：8月6日

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香港保家

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坊間有提供小童尺寸口罩的不多，而口罩生產商香港保家 (PROCARE HK)便是其中之一，該生產商在港設立生產基地，無塵車間獲得雙重 ISO認證，而提供的小童尺寸是140mm x 95mm ，產品分成三個「LEVEL」，愈高等級防護性亦相對提高，但三個「LEVEL」均有效阻隔新冠肺炎病毒。而根據網站資料，目前小童用 60 片 LEVEL 1 三層防護口罩售價為$128，是疫情下一個相對合理的價錢，缺乏小童口罩的家長可留意。

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NWN

NWH為香港成立的公司 , 2003 年成立至今 ,主要從事市場推廣及貿易批發生意，直到2020年 在香港設廠生產 [ NWN 品牌 ] 口罩，該廠商出產的口罩印有 NWN 及 MADE IN HONG KONG 字樣，網頁售價為$200/50個。

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PrimeHK

PrimeHK 是一間不織布口罩的本地生產商品牌，成立於2020年3月，生產線設於香港葵涌區，工廠能容納5條生產線，每條生產線每日產能可達12萬個。而該廠提供的尺寸較多，分成人、幼童、兒童及學生。幼童、兒童及學生口罩網頁售價為$138/50個。

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Hygiene Mask

皓淨口罩Hygiene Mask，廠房位於新界大埔，目前只提供成人和中童尺寸，比較特別的是，口罩有藍色、白色及花紋圖案可選，而且防護級別亦可以自選99%或95%，當然價格亦會因此不同。以藍色中童口罩60片裝防護級別95%為例，網頁售價為$260/120個（兩盒）。

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維特健靈

「Nano HF-95 納米抗菌口罩」小童版口罩採用科研納米纖維(Nanofiber)，來替代傳統口罩主要物料熔噴靜電棉，能阻隔細菌及小至 0.1 微米的懸浮微粒子外，更具抗菌效能，可大 大減少細菌依附於口罩的數量。 首批 1000 盒公開預購採取先登記後抽籤形式銷售，登記期為 8 月 3 日至 8 月 7 日，每人 限購 1 盒(30 個)，預購登記時無須付款。

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Protector

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品牌主打醫生及專業醫護人士選用，為獨立包裝，使用上來更安心。採用扁身掛耳繩設計，配戴時更舒適。以藍色小童口罩30片為例，網頁售價為$190/2盒。

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SPT

香港製造 ,在灣仔、鑽石山、大埔太和及石門設免費自取點，付款後10 天內發貨，否則可全數退款，以三層過濾學生口罩（30片）為例，網頁售價為非會員$120/1盒。

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CareHK

Pricerite實惠與本地口罩品牌CareHK匯愛攜手抗疫，獨家發售CareHK匯愛升級版成人及 中童ASTM LEVEL 2口罩，由8月7日(星期五)起，逢晚上9時開始至翌日中午12時，Pricerite實惠網店接受會員優先預購，每名會員限購口罩兩盒（兩盒成人或兩盒中童），數量有限，額滿即止。會員可於8月14日(星期五)起於指定門市取貨；如會員同時於網店購買家品折實金額滿港幣 $400，即可享免費送貨服務，送貨詳情請參閱網店送貨安排之頁面。

Pricerite實惠網店

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