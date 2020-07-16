【新冠肺炎】疫情期間長時間留家兒童多吃多睡　5大建議遏止過胖

新冠肺炎（COVID-19）疫情由年初起爆發，大部分學生幾乎已留家抗疫半年，復課一個月又提早放暑假。有研究指，抗疫期間，小朋友比平日多吃多睡，長期看着電子屏幕，又減少做運動，增加肥胖機率。

疫情正值第三波爆發，是次疫症在社區傳播力強，多個街市、商場、食肆均出現個案，和小朋友留家抗疫固然是最好的選擇。

GettyImage

不過，美國紐約州立大學水牛城分校最近發表研究，在疫情期間兒童比平時日均多吃了一餐、多睡了半小時、屏幕時間增加5小時，但是運動量減少，專家擔心小朋友在疫情過後，肥胖率會提升，而隨着他們成長，新陳代謝減慢，日後減肥會更困難。

數據顯示，與去年同期相比，在疫情爆發之後，兒童平均多吃一餐，而且增多了糖分飲料和垃圾食物的攝取量；每天多睡半小時至1小時；多花5小時使用電腦、平板電腦、電話、遊戲機等電子產品；但每周運動時間卻減少了3小時。

GettyImage

研究報告早前在《肥胖研究雜誌》上刊登，專門研究兒童肥胖的國家兒童醫院的醫生Eleanor Mackey指出，在停課期間，兒童的課外活動和戶外活動都被取消，令他們的生活規律改變。他認為兒童長期居家的生活模式轉變，會潛移默化改變他們的生活態度和飲食習慣。

Mackey亦是兩孩之母，她了解父母在疫情期間工作和育兒的壓力。她對在留家抗疫期間，對抗兒童肥胖的方法有下面幾點：

Mackey建議家長多關注小朋友的飲食結構和習慣，避免在這段期間增肥後，又需要辛苦地減肥。「飲食和運動中的小改變，能避免未來的糖尿病、高血壓、肥胖等健康問題。」她說。

相關文章：新冠肺炎│留家抗疫取消度假計劃 陳豪陳茵媺全家在家staycation