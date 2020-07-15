新冠肺炎│呢個街市最多確診個案　媽媽買餸、外賣回家要先咁做

新冠肺炎（COVID-19）疫情再次反彈，出現社區爆發，多宗個案更是源頭未明。本港於7月14日新增的48宗確診個案當中，包括北河街街市及慈雲山街市檔販。除了檔販，亦曾有確診患者到訪各區街市。 當局呼籲市民，在這非常時期盡量避免外出吃飯。同時亦收緊防疫措施，所有食肆於晚市不准提供堂食。若留家自煮，媽媽到街市買餸時，有什麼注意事項？買外賣回家，又應如何處理？記者整合連日確診患者曾到過的街市名單，並會持續更新。

確診患者曾到過的街市名單（持續更新）：

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到訪街市 緊守防疫原則

在7月14日新增的確診個案當中，包括北河街街市檔販（第1557宗個案）及慈雲山街市菜販，亦有居於西貢的男子曾前往北河街街市（第1558宗個案），另有常前往牛池灣街市買菜的外傭（第1533宗個案）染疫。

食肆暫停晚市堂食，市民都買餸留家自煮。（資料圖片）

自食肆暫停晚市堂食，街市更見人頭湧湧。家庭醫生張國威指，到街市也要緊守防疫大原則 ─ 注意個人衛生。「除了戴口罩，最好也盡量減少逗留時間，諗到要啲乜嘢，買完就走。大人小朋友都要培養顧己及人的心態，在街市選擇食物時，很多時會攞上手睇吓，但如果我們雙手曾接觸過病毒，再接觸食物，便有機會污染食物，最後可能是自己買咗，或者人地買咗，也會受到影響，因此也宜盡量減少直接觸碰食物。」他補充，如網購外國空運到港、選擇包裝妥當的食物，會相對穩陣，更可吃得安心。

按圖即睇新冠肺毒存活在16種物品表面的時間：

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少吃生食 買餸、外賣回家要先做一步

河南科技大學第二附屬醫院感染科主任孫和才曾指，若新型冠狀病毒通過飛沫或直接接觸，傳播到蔬果、肉類表面，可存活不超過48小時，建議少吃生食。抗疫非常時期，張醫生建議進食煮熟過的食物。

「在這個非常時期，若然有身體不適，即使不是肺炎，也會令人增加焦慮情緒，或構成心理壓力，因此要比平時更注意個人與家人健康，維持健康的飲食習慣。壽司、沙律、涼拌菜式等生冷食物容易含菌，進食後容易引致食物中毒、腸胃不適、發燒，可以的話也應減少。建議進食煮熟過的食物，在這個非常時期大家可以更為安心。」

按圖睇清外出購物及回家必做5步：

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張醫生表示，當購買蔬果、肉類回家，拆開包裝膠袋後，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

少了外出用膳，大家也不時外賣熟食回家。張醫生提醒：「用來裝外賣的膠袋，其他人也可能接觸過，回到家不宜立即放上飯枱。可先放在另一個地方，把入面的食物取出；另外亦可把食物放入家裡的器皿。做多重工夫，保障會更大。」

善用電子貨幣

台中中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬曾表示，新型冠狀病毒可以在鈔票、硬幣上存活4小時；港大公共衛生學院的團隊早前研究測試則發現，病毒於鈔票表面可存活2日；美國喬治華盛頓大學醫學院主任馬焦瓦（Sanjay Maggirwar）亦曾指，病毒可在鈔票及人們經常接觸的表面上，以高活性狀態存活10天。

張醫生提醒要時刻緊記勤洗手，如當除下口罩，以及進食前，要把雙手徹底清潔和消毒。「某些行業的人士較常接觸紙幣和硬幣，完成工作後也要徹底清潔雙手。我們很難說要把錢幣消毒，也不建議這樣做，因為會破壞紙幣。」

作為消費者，要減少接觸錢幣，張醫生亦建議多用電子付款。「例如八達通、信用卡，或其他電子消費模式，亦可減少接觸現金的機會。」

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：