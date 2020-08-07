美感設計融入中文數學教材　出版總監爸爸：讓孩子開心做練習

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，教育局日前公布，學校將於新學年暫停所有面授課程，意味學生回校上課的日子依然遙遙無期。為應對在家學習的需要，不少家長為孩子添購補充練習。有出版社顛覆傳統，把美感設計融入教材，期望增加孩子的學習興趣，同時扶家長一把，讓陪同子女做功課再不是一件苦差。

家長的地獄輪迴

明報教育出版出版總監劉志恒（Benny）從事教育出版行業逾二十年，直至成為爸爸，女兒進了小學，才正式成為補充練習的「用家」。「不論係學校代購，還是家長自己買嘅補充練習，原來都好少企喺小朋友角度。」

他續指，發現低年級，或能力稍遜的學生，很多時未必能夠自行完成補充練習。「點解明明係學咗，但做練習又答唔啱？我個囡曾話過佢『唔識解』，但家長guide（指導）住佢又ok。除咗用字艱澀，練習題目亦會同學校學嘅嘢不對應。」

Benny坦言，對不少家長來說，陪同子女做功課等同「地獄輪迴」。「有時我坐喺小朋友側邊，連我都唔係好識點做。我自己有中文系背景都唔識，咁其他學識水平低啲嘅家長，又可以點處理？」他續指，若在練習添上指示、步驟等附加資料，又會令孩子的興趣度減低。「所以似乎要從設計入手。」

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借鑑台灣 摒棄流水式製作

2013年，數個台灣青年推動「美感細胞 教科書改造計劃」，顛覆大眾對教科書的想像，把美感設計融入教科書當中，推動當地的美感教育。受他們啟發，同時為了幫助家長「脫苦海」，與孩子一起「開心咁做練習」，Benny亦萌起改革教材的念頭。「台灣出版業都向前行緊，香港係咪都可以做得更好？」

要從傳統革新，顯然是一條艱難之路。Benny表示，以往的教材出版屬「流水式」製作，編輯與設計師的溝通不多，台灣的教科書改造計劃，卻是從美感出發，糅合設計者、出版社及老師的意見。「好多時補充練習嘅插圖，只係為咗應付排版需要，填補空位，但其實設計同文字同樣係內容一部分，圖畫所含嘅訊息，甚至大於文字。」

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邊做練習邊遊戲

出版社今年推出的美感教材涵蓋中文及數學科，為嘗試在練習中增添童趣，團隊先從用色入手。「補充練習好多時都色彩豐富，但做得唔好，對小朋友嚟講就係一種noise（干擾）。」於是他們嘗試運用具系統性，同時不失繽紛的用色。「我哋會有一組組顏色，例如喺《中文高效閱讀策略訓練三步通》，每個閱讀策略都用一組色，以淡色為主。」

Benny直言，團隊花了不少心思在教材細節，還把「家族角色」系列公仔加入練習，利用有趣的角色作練習解說。「例如做『比較文章異同』練習，小朋友未必識解，咁會用兩隻外貌有分別嘅雀仔作解說，有需要嘅時候就會出現。」這種設計除了讓孩子透過「家族角色」聯想起語文技巧、加強孩子的記憶力、協助他們理解題目，還可寓學習於遊戲。

「《考前30日 數學高效特訓》加入咗太空、飛碟元素，每個練習嘅積分位置都有別傳統，以能量棒形式呈現成績，附上鼓勵字句『還需加油』、『繼續努力』、『準備升空！』。」學習係苦悶，希望喺呢30分鐘嘅練習時間，都等於陪同小朋友玩一次。」

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針對弱點加強訓練

對本港出版行業來說，這套教材的面世還算是一場實驗。孩子的學習效益，家長、教師的體驗如何，仍然有待觀察。而作為爸爸，Benny率先與女兒試用教材，更指她的學習動機有所提高。「女兒即將升小二，我同佢試做小一嘅練習。起初都冇咩特別，但做咗幾次之後，佢就開始問『爸爸，聽日做邊個練習？』，仲覺得『啲公仔好得意，想快啲儲滿能量升空！』」

受疫情影響，莘莘學子經歷大半年停課，何時可回校復課仍是未知之數。Benny分享，不少家長在二、三月停課初期，還慶幸功課量減少，後來復課無期，便憂慮進度，開始添購補充練習。惟Benny認為，家長選擇補充練習時，不宜盲目相信品牌。「與其一次過買一堆練習，倒不如先花時間摸清小朋友喺各科嘅弱點，再買對應嘅練習，加強訓練。」他建議，家長可趁著暑假，先評估過去網上學習的成效，鞏固上一學年的知識，再協助孩子稍稍啟動下一學年的課程，「再行前啲啲，打打個底。」