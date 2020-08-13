N班K1面試考聆聽指示能力　教你用廁紙筒顏色紙訓練｜H.Y老師

在面試時，無論N班或K1都會在不知不覺的試探小朋友的「聆聽指示」能力，但「聆聽指示」不是立即可以培養，所以今次H.Y老師為大家介紹這個「誰是NO.1」的在家遊戲吧！

按圖即睇製作步驟：

+ 4 + 3 + 2

物料：

廁紙筒兩個、四色顏色紙、紙盒一個

製作方法：

1.家長可自行與小朋友設計或包裝廁紙筒

2.紙盒亦是自行決定是否包裝

3.把四張顏色紙子貼在紙盒的四個角落

按圖即睇玩法及提示：

+ 2

遊戲玩法一：

家長講出由「顏色和數量」組成的指令，例如「綠色三下」，然後小朋友要尋找正確位置，拍出正確的數量。

K1小提示：

請留意K1的小朋友他們最多只能夠拍出三下，所以家長的指令不要多過三。在面試中，老師會請小朋友進行一些動作題目，當中都會牽涉數量，所以大家可以在這個遊戲，慢慢培養小朋友的聆聽能力，然後做出指令。

N班小提示：

N班的小朋友在這個活動只需拍打顏色的地方，基本上對N班的小朋友來說，他們都會自由拍打數量，但是請留意當家長說暫停的時候，小朋友則需要學習暫停。因為在面試的時候，老師都會請小朋友開始或暫停，所以這些也是練習的好時間。

遊戲玩法二：

把自行製作的兩個廁紙筒放在紙盒上，請小朋友猜一猜那一個會留在擂台上，然後家長發出「顏色和數量」指令，看看那一個成為No.1！

親子放鬆好時間

當然這個遊戲家長和小朋友互相對戰，每人拍打兩隻顏色，過程中不需要加上指令，然後輕輕鬆鬆的互相進行對戰，提升大家的親子關係之餘，更是發洩精力的好方法。

如果有任何有關小朋友的學習及面試問題，歡迎聯絡H.Y老師吧！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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