【小一面試】教你用剔除法　為孩子選擇一間合適的學校｜H.Y老師

每年到這個時候升小的低班家長，又或者準備要入讀幼稚園（幼兒園）的家長，都會不知不覺產生煩惱。因為一直都深存一個疑問：「究竟我的小朋友適合讀什麼學校？」相信這個問題應該出場率達九成。為人父母當然希望把最好的提供給自己的寶貝，但卻不知心目中所想是否適合自己的小朋友，所以造成一個困擾。 多年與家長討論選校，H.Y老師認為最好最有效的方法是「剔除法」。

首先你要先問自己暸解自己的小朋友有多少呢？但步驟和從那方向入手？等H.Y老師同你分享選校小貼士。

這方面從小朋友的「日常的對答、活動能力和專注程度」都可以為家長在選校時先剔除一些學校。

簡單舉個例子是：如果小朋友在學習和大小肌的能力都能合符年齡層，在日常對答不太怕生，但是比較喜歡遊戲活動，在需要等候時都會有想分享的時間，那麼小朋友則對傳統學習時間比較多的學校則會有少許辛苦。

你可以說，大一點耐性和在老師的教導下，自然就沒有問題，但你有沒有想過小朋友在創意那一部份則容易被收起了。小朋友愛分享，正正因為在學習相關知識期間，讓他們想起一些點子，急不及待想趁機會把問題深化，加深學習。

但假如在傳統學習模式下，小朋友要接受一些規舉，如發問時要待老師分享完畢等才可以分享，慢慢地每次舉手都被說，他們便會收起那份要說的心了。反而小朋友在另一模式的學習中，討論和匯報時間較多，小朋友能自然地學習如何分享相關的想法，這更能發揮小朋友的能力。

另一例子，假如小朋友日常對自己有一定要求，如喜歡跟隨規矩和着緊對錯時，當遇到一些討論或開放式的問題時，他們有很大機會先確定自己是懂得答案然後楊回答。這樣，他們便會減少對話和參與程度了。所以家長你們必須要了解清楚自己的小朋友，才能夠把他們的一面發揮和提升。

因此，家長必需要知道每間學校的教學模式與風格，不要一面倒選擇家長認為最好的學校，然後入到後便能一帆風順。因為當家長以為可以抖抖時，在入讀一段時間後才發現問題所在，這才是家長最忙碌的時刻！

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