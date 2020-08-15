與家人間避免談話「地雷」　學會和平的對話藝術｜失敗媽媽

「穿襪穿鞋了，我已經說了很多次真的趕時間，有些時候我可以等，但有些時候媽媽等不了你，我真的要走了。」我不知不覺板起臉了。「……Roar！」陳皮通常不知道怎樣向媽媽表達他的不滿時，就會發出獅子般的叫聲。

陳皮和弟弟。

混亂過後終於出門，到了樓下，我快速平靜了。我主動跟陳皮說：「你是否看見媽媽很煩躁地跟你說話的樣子就很難受？你是否很想媽媽尊重你有時候出門口需要多些時間？」（越快自首越好，過咗最佳時間，溝通效果會減半）陳皮點點頭，眼框中一泡眼淚。 說中了吧？我剛想說對不起時，陳皮竟然1秒內變臉，「媽媽，我已經原諒左你了，超快！哈哈哈哈！」媽媽的感覺就像被搶了嚐第一口蛋糕的滋味。

在我而言，孩子是父母最好的禮物，其中一個很大的原因是：我實在太喜歡跟自己的孩子對話！在孩子面前感覺很安全很放鬆，即使不小心傷害了他，他總是超級快就原諒我，讓我能安心在他面前反思和成長。所以家長更要學習做錯事也要對孩子說對不起，否則就會錯過了彼此成長的好機會，也辜負了孩子對我們大人的愛與包容。

可是世界上總是有一些人，我是溝通不了，又或是比較容易互相誤解，這些人通常都是觸碰了自己內心比較容易受傷的地雷吧。過去我很容易面對這些衝突時，就會自動築起長城，希望避免和他們溝通，或是直接跟他／她罵戰。

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「老婆，可是你的地雷特別多。」老公說。以前，我是看這句說話也會發火的人。然後就會板起臉，如果老公這個時候不識趣地加多兩粒炭精，熊熊烈火就此燒起。

感謝我的孩子、我的信仰，也感謝兩本愛書——《surrendered wife》、《非暴力溝通》和一班同行的家長。讓我學會在接收到自己覺得難受的言語下，不是要把自己變得堅強反擊、也不是要用幽默輕輕帶過去逃避，而是要把內心脆弱的一面表露出來，把自己真正的感受和需要溫柔地分享，把自己自我、自己的時間資源等等限制、自己人性的黑暗面、比較愚笨的技能、不知所措的一面坦蕩蕩的交出來，把自己生氣的情感拆開，才看清自己真正傷心的地方，對方才能和自己一起去面對那些傷害、單方面或雙方感到不舒服的對話，療癒彼此，直接交流內心的壓力，並把問題理性地尋找出路。

暴力不只是行為上，言語上的暴力有時更可怕，很多時候人與人之間的反目成仇和各國戰爭也是這樣從言語暴力開始。事實上，這個世界主流意見也是鼓吹大家偽裝去保護自己，可是我卻發現到如果專注察覺自己嘅感受和需要，放低去注視那些表面傷人有令生氣的說話包裝，家庭、社會和世界也會和平得多。

在屋企，之前我會這樣講：「老公點解你次次個冷氣都唔記得熄！」

現在我嘗試這樣講：「老公我好重視環保，我真係好驚屋企嘅電亂咁浪費，可唔可以咁……」

之前我會這樣講：「老公，你可唔可以定一個時間係幾點出門口就真係嗰個時間出門口？我次次都唔知點就你點計劃行程！」

現在我嘗試這樣講：「老公，如果唔定實一個出門口嘅時間，我內心會好不安，因為我自細習慣咗規劃一日嘅行程，好少即興咁樣過每一日……」

一家人和諧同處，乃需學習。

朋友、孩子、另一半、父母、工作上的拍擋（對於我來說孩子是level 1，父母是level 1000000），如果也能用這種和平的方式溝通，很多看似冇彎轉的困境，也能奇蹟地扭轉，亦不知不覺祝福了社會。當然，理論看起來很容易，做起上來卻處處碰釘，需要天天實踐試煉，也需要同行者一齊互相打氣。特別感謝四月和劍玲，開了長期surrendered wives和非暴力溝通的交流社群，歡迎更多爸爸媽媽加入，把自己面對家庭問題的盲點、甚至生活上遇到的大小衝突一起分享，讓更多孩子能夠在未來一個更和平的社會下成長。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】