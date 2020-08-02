抗疫路上多走一步　至少8個方法令社會人士添溫暖｜失敗媽媽

防疫政策實在令香港人非常疲累。經濟重創、人心惶惶，大家要好好保重身體，保重心情，在家的時候，盡量開源節流，用另類方法關心鄰舍和有需要的人吧！

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多用網上free物平台分享和接收物品。家中有多的防疫物資，可以網上分享和平郵，讓有需要的人接收。

不知大家有沒有發現，因為失業率不斷上升、機場和麥當勞不再開放給有需要的人過夜，街上的無家者越來越多，但很多社區的服務卻很諷刺地因疫情而停頓。如果還會外出上班的人，在不太趕時間的情況下，如果經過看見時，可以為他們送上一支水、一些簡單小食。

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關注新聞後，心情大多會比較多負能量，可以看一本自己感到輕鬆或被鼓勵的書。

做好消毒和基本衛生，不必太過恐慌，情緒的影響遠比細菌和病毒大。

經濟能力還應付到的話，多光顧良心小店，不論網店或實體店也一樣。

家中有多的食物乾糧，可放上Free Food Flow平台讓有需要的朋友接收，既可以減少食物浪費，也能給他人一點溫暖和快樂。（當然分享大前提要注意食物衛生。）

有能力網上創業的話，可以考慮提供一些散工和工作機會給失業的朋友。

(陳皮下廚FB圖片)

既然圖書館和公共遊樂場開放的日子遙遙無期，行山沙灘也不容許。同一個社區的家長，可以通過網上互相支持，即使保持社交距離情況下不適合互相托兒或約去玩，也可彼此每幾天交換家中消毒過後的玩具和繪本，或是讓孩子互相傾下電話（鼓勵語音電話，而不是視像）。也可以加入我們的免費繪本故事頻道，每日讓孩子像聽收音機般聽到其他媽媽小孩所閱讀不同的故事。

事實上，我也鼓勵孩子不二十四小時困在家，做好防疫措施，在人煙不太密集的地方，下樓踩過單車跑跑跳跳也不為過吧。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】