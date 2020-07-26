讓孩子在家自主學習　全民實踐Homeschooling好時機｜失敗媽媽

今年全球疫症蔓延了超過半年，還未有退去的跡象，市民感覺要暫時習慣和新型冠狀病毒共存生活了。 看見很多家長擔心追不上孩子學業進度，也擔心正常上課的日子遙遙無期。我相信老師和家長也要在學習上更靈巧像蛇，面對現今世代新一種教育模式了。我們世界的未來就是如此不按章法，更要隨機應變，不再是根據一個過去編制規律的課程表去讓孩子學習。事實上，現在正是全民學習homeschooling和自主學習的好時機，去讓孩子不再是為讀而讀，而是從心的追求知識。

(陳皮下廚FB圖片)

我家孩子還屬幼兒期，近5歲的他實踐自主學習也好一段時間，幼兒的自家教育活動相對輕鬆和簡單，陪伴者的必要條件——有愛心和耐性已足夠。

他的恒常活動如下，可作參考：

+ 3 + 2

上面陳皮的常規自主學習活動只供參考，畢竟每個家庭的生活環境情況和孩子需求也不一樣，最重要是以愛去溝通，感受一下孩子所渴求的學習是怎麼一回事，自然就能發展屬於你們家庭最合適的自主學習時間表。不知道你們家孩子每天最喜歡在家玩／學的又是什麼？

陳皮下廚FB圖片

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】