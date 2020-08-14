新世界推香港製造成人及兒童口罩　買口罩更可做善事捐助基層

新冠肺炎疫情再次爆發，雖然現時香港口罩貨源充足，不過質素參差，很容易錯誤買入品質差的口罩。新世界發展早前宣布自設生產線製作「香港製造」口罩，日前宣布下周一預售成人及兒童口罩，而且更加為了慈善，新世界實行市民買口罩，就捐出同等數量的盒裝口罩予有關機構，轉贈給基層及弱勢社群。

新世界預留一批本地生產的口罩下周一作公開預售。首批預售的盒裝成人及兒童口罩數量共10,000盒，每盒30片裝(獨立包裝)，售價由84至108港元不等，視乎顏色而定，訂購以兩盒為單位；其中成人口罩有白、灰、綠三色選擇；至於兒童口罩則為白色。

由於首批供應量有限，盒裝口罩將以「先登記後抽籤」方式，於8月17日(星期一)中午12時至8月21日(星期五)中午12時期間，供市民透過指定網站登記訂購。公開發售的抽籤結果將於8月26日透過電郵公布，中籤者可自行選擇提貨點。口罩預計於9月中送往成功訂購人士所選的服務站或智能櫃，運費為30港元，現有或登記成為New World CLUB會員可獲豁免運費。

新世界的盒裝口罩將採取「先登記後抽籤」方式供市民訂購。

早前新世界於全港18區的「自助口罩提取機」及傳統渠道，向基層家庭及弱勢社群捐贈口罩。今次繼續善心，推出「您買一盒，我捐一盒」慈善行動，市民於選購時，可以從香港病人組織聯盟、香港婦女勞工協會、長者安居協會、協康會及兒童心臟基金會5個非牟利機構中，挑選其中一間，新世界將捐出與售出同等數量的盒裝口罩予有關機構，轉贈給基層及弱勢社群。集團於完成整個訂購安排後，將公布分別向5間非牟利機構所捐贈的口罩數量。

購買盒裝口罩的人士可參與「您買一盒，我捐一盒」慈善行動，協助基層及弱勢社群抗疫。

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