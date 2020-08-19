海外升學｜麥明詩胡杏兒曾讀寄宿中學　7間明星名人曾入讀的學校

英國政府早前再公布，BNO持有人及其近親可在2021年1月開始申請居英簽證，只需申請人連續居住6年，便可以申請入籍，英國升學成為最熱門話題，不少家長紛紛考慮送仔女到英國升中學。其實娛樂圈有不少藝人曾經都海外留學，當中不少選擇於英國讀中學，今次為大家整合明星名人海外留學中學名單，讓大家參考一下！

1. Wellington College （英國）

「10A」港姐冠軍麥明詩在香港獲得中學會考10A佳績後，獲Wellington College取錄升讀預科，其後考入英國劍橋紐納姆學院(Newnham College) 法律系。

+ 10 + 9 + 8

2. Dauntsey’s School（英國）

陳奕迅曾就讀聖若瑟小學，中學時因爸爸陳裘大高級公務員的身份，獲政府津貼到英國留學，他12歲時入讀Dauntsey’s School寄宿中學，其後入Kingston University建築系，2014年時獲Kingston University頒發榮譽博士學位。

+ 8 + 7 + 6

3. Roedean School（英國）

宣萱中二時與哥哥前往英國留學，並入讀成立逾120年的Roedean School，其後入讀倫敦大學帝國理工學院（ Imperial College London ）材料工程學系。

+ 8 + 7 + 6

4.Winchester College （英國）

霍啟剛曾就讀於英國百年貴族學校Winchester College，後期以全A 的優異成績入讀牛津大學經濟學和管理學學士。

+ 5 + 4 + 3

5. Methodist College （北愛爾蘭）

胡杏兒12歲隻身飛到北愛爾蘭Methodist College寄宿讀書，她在節目《放學後》後回到母校分享她當年的校園生活，她表示當年覺得考試很辛苦，「但原來當你踏入社會工作，就會明白甚麼叫真正的壓力，原來讀書的日子是最輕鬆、最開心的，所以現在還在讀書的學生，你們要好好珍惜讀書的時間。」

+ 12 + 11 + 10

6.Concord College（英國）

張寶兒曾就讀聖保羅男女中學，其後以中學會考25分的成績，到英國協和學院（Concord College）繼續升學，並入讀寄宿學校，最終以「2A*1A」優異成績完成英國高考課程。其後升讀倫敦大學學院主修人文地理。

+ 7 + 6 + 5

7.Waitaki Girls' High School（紐西蘭）

很多人都知道蔡思貝大學就讀於菲律賓比立勤國立大學，不過原來蔡思貝中學已經在紐西蘭Waitaki Girls' High School 留學。

+ 6 + 5 + 4

其他藝人海外留學入讀的中學：

+ 3 + 2

相關文章：楊千嬅李嘉欣黎姿子女曾是校友 盤點5間最多星二代入讀幼稚園

國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine's International Kindergarten）

+ 26 + 25 + 24

維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)