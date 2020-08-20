末期淋巴癌康復十年　兩子媽媽在病中轉人生跑道：從不講Why me

患上癌症並不代表走進了死胡同，13年前芷荺媽媽確診患上第四期淋巴癌，當時大兒子只有2歲，她直言：「擔心囝囝冇媽媽。」但她依照樂觀面對，更在完成療程後喜獲幼子，圓滿了她想要第二個孩子的夢想。這十年多，芷荺從不會說「Why me」，反而視這場大場為人生的轉捩點，讓她擁有美好的家庭和喜歡的工作。 （圖片由受訪者提供）

今年芷荺一家人在家為長子慶祝生日。

原職社工的芷荺憶述患病前的工作壓力很大，除了社工的本職，還需處理不擅長的行政和人事工作。當時她也想過，不如辭掉工作，專心照顧長子恩諾。「囝囝交咗畀奶奶湊，一直想用多啲時間陪小朋友成長，但唔捨得份人工。」她說。

2007年的一天，她摸到自己的後頸有肉粒凸起，同時持續發高燒和咳嗽，她已有預感「唔係小兒科」。「整整一個月，做咗好多檢查都未搵到咩事，又試過以為係肺癆，最後先確診係第四期淋巴癌，已經擴散全身。」她指，當時情況急到醫生要她立即入院進行化療。

毅然辭職 和兒子發掘生活樂趣

「既然病咗，更大條道理立即辭職。」芷荺得知患病後，便辭職和接回兒子親自照顧。由於丈夫請了工人姐姐幫忙，她更能專心地陪伴兒子成長，直言心情「輕鬆晒」。每天陪兒子上學、到公園玩，和生病前的生活截然不同。

病情過去十年有多，她每每談起也沒有常見病人的憂愁，反而言談間繼續大笑，態度十分正面。難道她沒有想過病情惡化怎麼辦嗎？面對這個問題，她還是幽默地說：「我擔心囝囝冇媽媽，多過怕老公冇咗老婆！」而且，她指當時兒子只有2歲，對她的病只有不能一齊入醫院的依稀記憶。

「我從來不會講Why me。擔心未發生嘅事，嚇死先都未病死啦！」她又積極地去思考如何利用閒賦在家的時間，決定在兒子上學時在家開設Playgroup，繼續用自己的專業回饋社會。

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長子依稀留恐懼 幼子忽然「報到」

接受化療半年，體內癌細胞竟一掃而空。「但私家醫院醫生話我有8成機會復發，我唔忿氣，可能我係個2成呢！」她決定不再繼續其他治療，只要定期檢查，持續觀察。

「我同囝囝好少直接提及患病嘅事，佢會好緊張我去覆診，佢好驚（結果）唔好但佢唔敢講。可能佢安全感係缺少啲，到佢小五，我哋用左一年時間做情緒輔導。」

而她趁康復期間，帶兒子到新加坡探望丈夫，兼去旅行玩樂。誰知照CT和大玩機動遊戲的同時，小兒子已「報到」。「我非常驚喜，我一直想生第2個小朋友，但發現時原來照過CT，立即好擔心輻射會影響BB 。」她形容小兒子性格堅毅，笑言可能與「捱過」CT順利出生有關。

每年開生日會 一個月3次BBQ留回憶

一場大病，讓芷荺的人生離開了原本的道路，讓她更享受和家人朋友一起的時光。「我病後每年都為2個仔開生日會，請晒啲朋友嚟玩、食蛋糕。今年剛巧遇上疫情，我哋就一家人喺屋企切蛋糕。」她又指，曾有一個月舉辦了3次BBQ，讓幫忙準備食物的工人姐姐也大吃一驚。

及時行樂，更令她珍惜所有。「我話從來唔驚係呃人，一開始都有喊、有唔開心。但我希望用我嘅病去祝福其他人。」