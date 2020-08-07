一家四口駿洋邨隔離　子女食「水溝飯」冇冷氣瞓硬床冇怨言

在香港，為了給子女受更好的教育，有更好的生活條件，雙職父母揾錢養家是一個常態。在忙碌的工作背後，犧牲的就是寶貴的親子時間。早前，一名港爸因同居家人確診，與妻子及兩名子女被送入駿洋邨隔離，一家人過上了14日24小時相處的日子，而透過這次隔離，看到子女的成長更是令人動容，而最終一家人也在健康的情況下，完結了隔離的日子。 【圖片由受訪者提供】

子女沒怨言 娛樂靠創意

爸爸Cyrus在7月20日，因同居家人確診，需要與妻子及兩名子女去駿洋邨隔離，兩名子女亦十分年幼，哥哥四歲半，妹妹只有兩歲。在第一晚入住後，由於隔離的單位是沒有冷氣，提供的床亦沒有床褥，只有一層薄薄的被舖，第一晚一家人也輾轉反側無法入眠。

兩兄妹沒冷氣睡硬板床也沒怨言

入住後，媽媽會十分緊張日常衛生，平日在家，因為有打掃，小朋友習慣了赤腳到處走，但現在這個單位並沒有提供打掃工具，由於欠缺清潔，媽媽有時便會動氣，提醒小朋友一定要穿著拖鞋。

除此之外，兩位小朋友的表現令Cyrus十分感動，兩位小朋友即使睡硬板床、沒有冷氣只有風扇，但卻沒有一句怨言，也沒有大哭大鬧。最令爸爸欣賞的是哥哥的表現：「妹妹仲細唔知發生緊咩事，但哥哥理解情況，會同妹妹玩，咁妹妹有得玩自然唔會唔開心。」

+ 12 + 11 + 10

在獲通知要入住駿洋邨隔離後，在短時間的準備下，Cyrus只為小朋友帶了幾款「BOARD GAME」、飛行棋、哥哥的暑期功課、妹妹的點讀圖書等，但這些物品可以提供的娛樂有限，撐不到14日，因此他便會自己創作一些玩意，例如用手指繪畫、用膠水樽玩保齡球等等，Cyrus更直言，平日上班，每日只有短短四小時與小朋友相處，現在反而可以24小時住在同一空間下，其實時間過得很快。

不食飯自負後果 回家後小朋友有成長

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住在駿洋邨的期間，一些基本生活用品都會提供，三餐、小食、水果也有供應，但Cyrus憶述，第一個星期的飯盒供應商真的是十分難食，最難忘的是他們提供的粥，與其說是粥，不如說是「水溝飯」。餐單的菜式看起上來很吸引，但實際卻令人失望，子女也會吃剩不少！不過，Cyrus平日在家也執行「後果自負」的規矩，小朋友不吃不會強逼，但自己肚餓時便要自己承擔後果，因此，哥哥有時也會在早上８點左右叫肚餓，媽媽也會沖一些奶粉給哥哥先撐着，直至9點便會送來早餐。幸運的是，第二個星期的飯盒有改善，一家人也覺得不錯！

最終，Cyrus一家四口也沒有染上新冠肺炎，回家後，哥哥也會主動不開冷氣睡覺，直言要「救救地球」，除此之外，也養成了出入穿著拖鞋的習慣。Cyrus爸爸更套用另一半的說話：「開心都要過，唔開心都要過」總結這十四日的隔離生活，難得與家人朝夕相對，也算是一種收獲。

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