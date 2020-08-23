懶在骨子裏！賴床爛瞓朝朝唔願起身唔係懶　竟然係因為…

時代不斷在進步，以前過分好動的小朋友只會被定義為不乖巧，但原來可能是過度活躍！現在，「爛瞓」都可能不單單是因為懶所致，不過無論結果如何，都不是大家給自己一個理由去「懶」，而是希望父母體諒，有時小朋友「爛瞓」也是無可厚非，因為自制力有限，加上基因又真的令他們需要瞓覺！

瞓覺時數因人而異

不少家長為小朋友安排作息時間都會按照坊間最常說的7至8小時為標準，但歐洲一項大型研究發現，睡眠時間是由基因控制，而且有這種懶惰的「爛瞓」基因可不是少數，而擁有這種基因的人每晚所需睡眠時間比一般人多半小時以上。

測試自然醒要睡多久

上述的「爛瞓」基因是如何找出來的呢？原來方法很簡單，研究由英國愛丁堡大學領導，由歐洲七國逾一萬人參與，填寫翌日毋須工作的睡眠習慣問卷，即「自然醒」的時間作統計，發現數據差異很大，翌日要上班的日子可能只睡４、5小時，但一放假最誇張的是睡12小時才肯起床！

對比後發現「爛瞓」基因

最後研究人員將比較上述受訪者的基因進行比對，發現擁有一個名為ABCC9基因的人，八小時的睡眠時間並不足夠，他們較一般人要多睡半小時以上。

研究為了證實真偽，結果證實不帶此基因的果蠅，所需的睡眠時間比正常少三小時，如果人類的情況亦相同，就正正可以解釋為甚麼有些小朋友睡5-6小時便足夠，精力旺盛！而最重要的是有「爛瞓」基因的人原來不少，估計約兩成歐洲人有此基因，不少家長看到這裡，都應該觀察到自己的小朋友帶不帶此基因了吧！試試為他們需要，給他們睡多一點，不過年紀大一點就要學懂用自律去對抗這該死的「爛瞓」基因！

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