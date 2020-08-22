【家居危機】家中極容易被忽略　 4種生活用品令兒童有中毒風險

年紀小的小朋友，尤其是嬰幼兒，對外在世界總是充滿好奇心，喜歡到處觸摸。家長為了保障他們的安全，多數會將危險物品例如殺蟲水、藥物放在高處，以免小朋友輕易取到，減低誤食中毒或胡亂噴灑的風險。不過，生活中仍會有不少日常用品對小朋友的健康具威脅，而大多數人都會忽略，並將它們隨意放置。要避免小朋友意外中毒，家長要留意以下4種有風險的生活用品。

以下4 種生活用品具有中毒風險卻極容易被忽視：

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最新數據顯示，美國毒物控制中心處理了約220萬宗中毒事故，當中一半對象都是6歲以下的兒童。部份具中毒性的用品家長容易忽略，要更加謹慎地決定放置的位置，保障小朋友的安全。

1. 洗衣球／洗衣膠囊

現時市面上有很多洗衣球產品，以加強清潔效力、三合一功效等便利之處吸引家長使用。然而，洗衣球的體積小，而且外表顏色和包裝設計通常較為鮮艷，容易令小朋友誤以為是糖果而誤食。如果小朋友誤服洗衣產品，可能會導致嘔吐、嗜睡、咳嗽或呼吸困難等後果，嚴重的話更可能會昏迷。

俄州中部毒物中心主任Rick Spiller建議，家長在小朋友到達學齡期前，應該盡量使用裝在容器內的洗衣粉或洗衣液。如果偏向使用洗衣球，可以將洗衣球放到兒童開不到的容器內，並放置在他們觸及不到的高處。

2. 精油

為了讓家中保持香味清新，不少人會在不同角落放置香薰，選用香薰時多數人都會以含天然成份的產品為首選，如薰衣草、薄荷、茶樹油等由植物提取的非人造產物。但是，天然的並不一定完全安全，如果小孩因好奇誤食、將未加稀釋的精油抹在皮膚表面，或家長不慎使用過高濃度的油，都可能會造成傷害。根據不同的暴露程度，可能會引起皮疹、胃痛、肌肉無力甚至昏迷。如果小朋友試圖吞下精油，可能會進入肺部並引起肺炎。

如果是以精油作外服治療目的，應依照專業人士或標籤指示的用量使用，用完後要將它們放在上鎖的櫃子裡，或者將精油放到小朋友看不見亦拿不到的地方。

3. 化妝品和保養產品

家中的化妝品及個人護理產品，是幼兒中毒的常見原因，由於它們都含有大量化學物質，不慎攝入的後果取決於產品的化學成分。例於吞嚥乳液等保養產品，可能會引起腹瀉、噁心或嘔吐。

跟其他化學物品一樣，家長應將它們放在小朋友無法觸及的地方，並時刻留意小朋友在浴室的舉動，尤其當他們年紀小，就要避免讓他們獨自一人走進去。

4. 寵物藥物

對於寵物的藥物應與人類的藥物一樣妥善放好，以免小朋友誤服。如果在餵寵物吃藥時，寵物在某處吐出了藥物，小朋友因好奇心撿了起來並服用，或者用手接觸到寵物身上未乾透的藥水，然後放入口中，都會引起中毒事故。

家長應該將寵物藥品放到兒童不可觸及的地方，並與人類服用的藥物分隔開。在餵寵物吃藥時，要確保小朋友在另一個房間，亦要檢查寵物有沒有將藥物吐出來。如果是塗抹的外用藥物，則需等待完全乾透後才准許小朋友與寵物接觸。

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