5類爸爸不同教養類型　教出不同氣質孩子　影響一生｜譚鴻昌

每個人成長過程中，父母都擔當著不可替代的角色。而當中爸爸的教養類型卻正正影響著我們一生。 【編者按：作者為註冊社工譚鴻昌】

美國心理學家Stephan Poulter將父親劃分為5種不同風格。不同教養類型的爸爸會教育出不同類型的孩子。：

1.苛求成就型（Super-achiever Fathering）的爸爸對於孩子的學業成績、外觀、行為等有極高要求，此類爸爸只會在孩子達到他的要求才會給予支持及認同。在此教養模式下成長的孩子會特別注重他人，特別是具權威人士對自己的看法。而孩子會逐漸忽略自己的感覺及想法，並產生一種無力感，認為自己無法達到他人的期望。

2.不定時炸彈型（Time Bomb Fathering）的爸爸對於不滿意的事情，總是會以威脅或打罵的方式去渲洩憤怒的情緒。在這種不穩定環境下成長的孩子，會因為爸爸不穩定的情緒而長期感到恐慌。孩子會因為擔心令爸爸憤怒，從小就懂得觀言察色。不過卻會令孩子失去童真，以及因極度需要安全感，而不敢於表達自己，避免衝突。

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3.被動沉默型（Passive Fathering）屬於我們認識的典型爸爸，承擔家中經濟，給予孩子物質支持。不過此類型的爸爸卻不懂向孩子表達愛及關心，無意中對孩子造成情感傷害。孩子是透過父母身上學習生活所需的能力，包括情感表達。而被動沉默型爸爸的孩子會不懂如何理解及分享自己內心的想法和情感，他們長大後做事容易缺乏動機，甚至自我懷疑。正因為孩子模仿了爸爸這樣的特性，日後有機會影響跟伴侶和孩子建立親密的關係。

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4.失職缺席型 （Fatherless-Absent Fathering）是5種類型中最差勁的爸爸。即便不是離婚，仍然與子女同住，他們卻完全忽略孩子的身心需要。甚至乎不在乎自己的行為會對孩子造成的影響。此類型爸爸的孩子因得不到最親近的人關愛，感到痛苦及恐慌；同時亦會不懂控制情緒而容易動怒。長大後會偏向以反叛及怨恨的方式獲得存在感。

5.良師益友型（Compassionate-Mentor Fathering）則可以正面地影響孩子成長。此類型的爸爸了解自己不是完美的人，也會犯錯、情緒失控或忽略孩子的時候。正因為他們了解自己在孩子生命中的重要性及不可或缺的角色，會更願意花時間陪伴、聆聽孩子。良師益友型的爸爸亦會成為孩子的師友，透過鼓勵及讚賞，讓他們發現自己的優點及理想，對孩子產生正面的影響。在此環境下成長的孩子會有良好的自我感覺；在人際關係上，亦會有健康穩固的關係。

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希望各位爸爸了解不同類型教養方式對孩子的影響後，能夠正視及檢視自己的教養方法和與孩子的關係，繼而作出改變。

作者：譚鴻昌(註冊社工及認證家長教練)

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。