疫情下暫停訓練更多時間留家　運動員李浩賢：可以陪女刷牙食早餐

香港雖是一個彈丸之地，但也培養出不少出色的運動員，包括「風之后」李麗珊、「牛下女車神」李慧詩等等。在談論這些運動員時，往往大家的目光都放在他們的成就上，而在這些成就背後，最重要的始終是家庭，在疫情下，隨著場館的關閉，運動員反而難得因禍得福，亞洲運動會壁球男子單打銀牌得主李浩賢亦因此可以與兩位女兒朝夕相對。

運動員都係打工仔 頻繁比賽出國只靠科技維持關係

突如其來的疫情，令香港體院學院也隨之「封館」，令原先有恆常訓練的運動員也大受影響，李浩賢直言，未有疫情前，其實自己的訓練時間和一般「打工仔」無異，由早上7時練到晚上7時才回家。目前兩位女兒分別3歲及5歲，也比較早上床入睡，因此回家後吃晚飯、洗澡後，每天和小朋友相處的時間可能只有一至兩小時。

而作為職業運動員，不時需要出國訓練或比賽，自小朋友出世後，李浩賢便答應妻子訓練會選擇留在香港進行，而最令李浩賢苦惱的是出國比賽的時差問題，出國後只能靠視像與電話與家人聯繫，因此有時為了和女兒講上兩句，也會特意早起或晚睡去遷就。因為職業關係而錯失不少女兒成長的畫面，疫情下卻可以稍為彌補少許。

看似平凡已足夠開心 疫情最怕小朋友「無學返」

體院「封館」後，李浩賢變為在家訓練，因此只能做一些簡單的體能訓練甚至揮揮空拍，去保持自己的競技狀態。談及在家訓練李浩賢印象最深刻的畫面，竟然都是一些雞毛蒜皮的小事：「有時喺屋企訓練，佢哋會嚟搞下你！我起身又可以陪佢刷牙、食早餐，陪佢哋玩，其實都係一啲好簡單嘅小事，但已經好開心。」

李浩賢大女Hana及細女Harriet分別是K3和K1學生，作為爸爸的他最擔心疫情下小朋友不能上學！始終ZOOM教學只是逼於無奈的惟一選擇，而且上學最重要的不是學知識，他認為小朋友最需要是學會社交，李浩賢以自己為例：「我都係三十歲先讀大學，有心唔怕遲，現階段最重要係小朋友透過學校生活，去學習各種成長的真正要素。」

給小朋友多方面嘗試 但放棄時要問多幾次

李浩賢大女Hana已經５歲，開始有自己感興趣的事，因此每當她和爸爸分享想學甚麼，李浩賢一定會給予機會，讓他嘗試，不過事先一定會為女兒做好心理準備。例如學跳舞，便會和她解釋，上堂時要拉好多筋、要記動作等等，以免小朋友把事情想像得太理想，當遇上挫折時便放棄。

不過，李浩賢亦非覺得放棄是一件壞事，有時可能嘗試過後，真的不喜歡或不適合也無可厚非，但自己會不厭其煩地問多幾次！「真喺唔玩啦嘛？」、「仲試唔試多次？」、「你學識咗之後就可以點點點。」但最後若然小朋友都堅持放棄，自己亦會尊重女兒的決定。

目前已32歲的李浩賢，感謝妻子一路以來的支持，因為運動員的生涯其實很短暫，獨力照顧家庭名二位女兒的她從來沒有覺得辛苦或埋怨，擁有一個幸福的家庭絕對是人生的最大成就。

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