【開學】K1、小一新生網上適應返學　學校：想辦法吸引學生睇片

暑假接近尾聲，莘莘學子今年無法回校上課，學校在無奈之下只能用影片迎接開學日。本應在新學年適應新學校生活的K1和小一學生，也暫時未能走進校園，僅能透過電腦屏幕認識同學和老師。有幼稚園校長直言：「將影片拍得好睇過YouTube係老師嘅挑戰。」

學校如期開學，惟不能面授課堂。（資料圖片，非受訪學校）

還有不足一個星期就要開學，但受新冠肺炎疫情影響，學生在今年的開學日卻無法回校上課。不少學校已做好準備，用影片的方式為新生介紹校園，迎接新學年。

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園鄧雪堯校長指，為了讓K1新生迎接幼稚園生活，學校和家長密切溝通，亦已透過影片，向家長介紹了學校的老師和社工。學校已安排逢星期一、三、五為學生提供電子學習課堂，內容包括繪本、音樂、美術、小肌肉訓練、體能、科學等等。

由於K1新生對學校的老師不熟悉，尚未建立關係，而且幼兒的專注時間較短，鄧校長形容要把影片拍得比YouTube影片吸引，是老師的一大挑戰。而且，幼兒主要是透過活動和體驗來學習，無法自行看影片增長知識，在學習上更需要家長在家協助，老師在設計課堂時亦會安排家長擔任輔助角色：「例如請小朋友遞物件畀爸爸媽媽。」

小學：郵寄迎新禮物

至於小一新生，情況會比K1新生稍好。佛教黃焯菴小學許定國校長指，部分幼稚園在上半年亦有採用視像教學或遊戲工作紙的教學方式，因此學校將採取平衡的方式，既有影片教學，也有紙本的學習課業，讓新生逐漸適應，同時家長也不能感到太吃力。而老師會定期和家長通電話，了解小朋友在家學習的情況。

原本擬在8月下旬舉行的迎新活動將延後，開學禮則改為校長在網上主持，再用Class Chit Chat讓班主任在網絡與同學互相認識。另外，學校預備了迎新禮物，透過郵寄方式送給新生。而小一新生必須學習的課室常規培訓，例如閱讀時間表、抄寫手冊等則只能待復課後才能進行。

（GettyImage）

暫時不設考試

通德學校黃偉立校長表示，將安排老師拍攝自我介紹短片，讓學生更了解老師。另外，學校亦會安排在各科的教學影片中介紹校園，學生在學習知識的同時認識學校。每節課堂採小班教學，十多名學生一組，令老師更易照顧每位學生。

而功課方面，學校採用紙本、影片和錄音等不同形式，此外暫不設考試，用不同的方式去評估學生的表現。

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