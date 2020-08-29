【英國升學】臨近開學　出發前執好行李　疫情下2份文件勿漏帶

香港以前是英國的殖民地，很多制度也跟隨英國。因此，英國學制與香港相若，即將在9月正式開學。不少父母也會擔心子女到外國留學不懂照顧自己，今次升學顧問分享了一些執行李的清單和貼士，同時提醒在疫情期間到英國入境，切勿漏帶文件，否則有機會被拒入境！

雖然到外國留學，但英國學校假期多，行李不需預備太多亦可。（GettyImage）

英國的學校和香港一樣，暑假即將完結，並在9月迎接新學年。香港教育資訊網升學顧問Karen提醒，受新冠肺炎（COVID-19）的疫情影響，英國要求以下文件：

1.Public Health Passenger Locator Form

—在出發前48小時內，在網上填寫。

—表格所需的資料非常仔細，包括申請人的護照資訊、航班資料、座位編號、留英地址等。

—如未能提供，有機會被罰款100英磅及拒絕入境。

2.Biometric residence permits Collection Letter（BRPs）

—用以申請留英超過6個月，作用等同臨時身份證。

—如學生不足18歲，亦需帶同家長同意書（申請簽證時已提供）供入境人員查看，證明兒童單獨留英是經父母批准。

Karen指，學生只需按學校通知的日子回校就可以，如太早到達而宿舍尚未開放的話，對學生是十分危險。如學生乘坐的航班在凌晨或清晨到達，學校也能作出特殊的安排。一般而言，學生會在開學前7至11日到達宿舍。

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執行李4問4答

+ 5 + 5 + 5

學生需要帶多少衣物？

A：在9月開始，英國的天氣已開始轉涼，學生可以帶備羽絨、頸巾、手襪等保暖的衣物。

但不建議學生帶過多的保暖內衣，Karen解釋「因為英國室內普遍有暖氣，在外面穿羊毛內衣很溫暖，但到室內則會熱到流汗，卻又無辦法脫下內衣。」她建議「洋蔥式穿衣法」，多穿外套保暖，而在室內時則可以按情況除下多餘的衣物，保持舒適。

另外，學校普遍設有校服，學生穿上便服的機會不多，只有在星期六、日和放假的日子。因此，學生不需要帶太多的便服更換。

常穿的鞋子可以多帶2對，當地學校鼓勵學生參與課外活動，常常運動的話，鞋子較快損耗。

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學生需帶多少金錢？

A：學生仍然年幼，不宜攜帶過多的金錢到英國。而且基本的日常所需，學校和宿舍已能滿足。如家長怕子女遇事而不夠金錢，可先在本地銀行開始海外戶口，讓子女帶提款卡到英國。當需要用錢時，父母可在香港匯款入戶口，子女則在當地的提款機提取所需的金錢。

A：另一個做法，父母可以把一筆金錢放在學校的舍監手上，而子女需要提取時便需向舍監申請。一般學生認為這個方法最為便利。

A：還有一個做法是，父母把金錢交由學生的監護人公司保管，程序與舍監相若，但見面的頻率不及舍監密切。

電話卡可以如何處理？

A：可以選擇在本地購買短期的海外電話儲值卡，學生到埗後在機場購買當地的電話卡。如父母較擔心，可為子女的電話申請漫遊服務，再在當地慢慢處理電話卡事務。