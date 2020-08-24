【英國升學】家人天各一方反而關係更好？　森美：傾偈仲多咗

很多父母擔心，子女到了外國留學，家人天各一方，親子間或兄弟姊妹間的情誼也會受距離所影響。森美的長子曦樂在2017年到英國留學，近日回港放暑假及避疫，坦言妹妹見哥哥回家，說話也更多，「不過最近又鬧交鬧到唔想講嘢」。 攝影：龔嘉盛 攝錄：呂榮棟、劉曉朗 剪接：呂榮棟 旁白：潘諾兒

森美一開始是反對兒子到海外升學，除了是作為父母不捨孩子遠離身邊之外，也擔心影響兄妹之間的感情。「的確係差啲，哥哥唔喺屋企，妹妹好靜，食飯都唔係點出聲。但哥哥一返嚟，鬧交都好啦，講嘢係多啲。」他說。

他又笑說，人的相處很有趣，當家人不在身邊時，反而會對他更好。兒子在英國留學，和香港有時差，森美放工時正好可以和兒子通視像電話，兒子談完電話才展開一天的學習生活。「傾偈反而多咗，喺香港都唔會日日傾啦。」

近日，兒子正在港放暑假，兄妹倆又吵架鬥氣變得不和對方說話，父母又開始對兒子勞勞叨叨。當兒子只是在學期末回港度假幾天時，父母又免不了心軟：「返嚟幾日，對佢好啲啦，唔好哦佢啦！」連森美也忍不住笑說：「真係小別勝新婚。」

森美分享兒子英國留學經驗。

兒子忽然想「守龍」 森美：我都愕然

雖然不捨，但兒子到了英國升學後，也帶給他很大的驚喜。曦樂原本在香港讀書時，成績只屬中游，自信心也不高。但他到了英國，不需學習不擅長的中文，而且英國的學習環境較輕鬆，令他愈讀愈有自信心，去年在會考GCSE勇套佳績。

另一個驚喜，是兒子主動想成為足球的守門員。「細個我乜波都畀佢玩，但冇一樣佢鍾意。」他憶述兒子曾在足球比賽時，因下雨竟離開球場並回到教練身邊，被教練喝令他回到球場上。

而他到英國留學一年後，竟回來說：「我想守龍。」森美笑他應該是懶，只需站在龍門前，但兒子表示喜歡在球場上指揮全場、運籌在幄的感覺，發掘到運動的樂趣。

離開父母反建立自發性

森美直言，小朋友很有趣，當父母在身邊，他們就像是習慣了有一個助理，往往待人提點才做自己的事。「仲唔係一叫就做，叫第3次先做。」到離開了父母，他們才認真地思考自己的事要何時做，從而建立自發性。

「當然唔好咁高期望，以為佢返嚟會摺被。」森美笑說，但放手讓子女出外，無疑也會令他們有所成長。不過是不是每個小朋友都適合到海外留學呢？森美則認為要視乎孩子的性格，有些小朋友不愛讀書，即使到中學也要人篤促才溫習的話，不如和子女商討未來不同的出路吧！

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【海外升學】到英國升中需至少一年準備 一文睇清費用及選校貼士

準備流程及文件