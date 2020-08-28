港媽用簡單物料還原生活場景　DIY超逼真港鐵車廂髮型屋豬肉檔

疫情期間，可謂是對媽媽的最大考驗，不想依賴電子產品，就要花心思為子女安排各式各樣的娛樂！然而，小朋友的快樂比想像中簡單，善用家中的傢具、手工紙、打印機已經可以創造出最佳的居家遊樂場，Cha媽馬上為大家示範如何在家玩出新意！ （圖片由90後在職茶Cha媽提供）

港鐵車廂與關愛座

Cha媽每次為小朋友打造的場景，所需要的東西雖然都很簡單，但製作上也需要花心思，做好細節不能「求其」。疫情期間她為茶兄妹製作了港鐵車廂，更用手工紙製作出關愛座，無論扶手顏色，車門上的標誌及路線圖都重現出來，兄妹瞬間便能投入，沉醉於角色扮演的遊戲上。

髮型屋

+ 2 + 2 + 2

小朋友喜歡模仿，尤其是大人的行為。Cha媽運用腳架加膠袋，化身成焗油機；用牆紙及紙皮還原理髮店場景，二兄妹及爸爸輪流扮演客人及髮型師，好玩又可以增進感情。茶媽的創作多不勝數，除了打造港鐵和理髮店場景外，還有更多你意想不到的！

當舖

國產凌凌漆豬肉檔

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