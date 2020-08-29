家中小遊戲｜劍橋碩士爸爸分享5個DIY玩具　有效讓女兒學習更入腦

八十後Derek是劍橋碩士畢業生， 與太太Clara 有一名兩歲多的女兒Elise，因為疫情在家工作，把節省的搭車時間變成女兒的親子時光。雖然他與太太也不是教育工作者，但卻很熱衷自製玩具給女兒，並在玩具中入學習元素，讓女兒一邊玩一邊學習，最近在社交平台開post分享，成功吸Like。 (相片由受訪者提供)

當發現女兒開始對玩具有興趣，Derek與Clara便動手製作不同遊戲及玩具。Derek說：「因為小朋友貪新鮮，我們不可能常常買玩具給她，於是在網上參考一下其他人如何跟小朋友玩，再想想家中有什麼不用花費的材料，將女兒有興趣的元素和我們想教她的知識都加入玩具中。」而Derek更發現讓女兒邊學邊玩，所得的知道比要她死記硬背學得更快。

兩歲多的Elise在爸爸媽媽設計的遊戲下習得更快。(相片由受訪者提供)

Clara說：「最主要是因為現在的疫情，小朋友出街有難度，公園又不開，和其他小朋友的接觸就是家中上課的時的Zoom，沒有一個人與人之間的溝通，所以除非疫情明顯有改善，才可以令小朋友回復正常，所以我想都會繼續和女兒一起玩。」

與女兒一起製作

比起花錢買玩具，Derek覺得與女兒一起製作更開心，他說：「有些遊戲可能在製作過程中要讓女兒一起參與，單是準備過程，已經是一個很好的親子活動，好像跳飛機，我負責在地上貼膠紙，女兒負責遞貼紙給我，讓他知道原來玩遊戲之前，是要做準備，是要付出的。」

Derek與Clara介紹5款邊玩邊學自製玩具

冰畫

可讓小朋友學習水在液體及固體的兩種不同物理狀態，不同顏色mix and match 後可產生新顏色的概念，更可親身體驗「冷」這個感觀，非常有意義。

點圖即睇製作方法與玩法:

+ 4 + 4 + 4

跳飛機

大人小朋友一起參與這個經典遊戲，也會投入又雀躍，是可以讓小朋友動手動腳的家中遊樂場玩。

點圖即睇製作方法與玩法:

自製停車場

讓小朋友知道「廢物利用」的概念，可以填色更可學習生字，訓練空間感。

點圖即睇製作方法與玩法:

LEGO 數學塔

LEGO可以訓練小朋友的想像力及小肌肉發展，這個數學塔可學到數字、顏色、排序等概念外，加入Clara自製工作紙可學習數數￼，可以通過遊戲的形式把幾個learning objectives放在一起。

點圖即睇「LEGO 數學塔」製作方法與玩法:

點點圖

撕貼紙可訓練小肌肉，更加可以訓練他們對數學、顏色、字母等等的認知能力，遊戲製作過程非常簡單，5分鐘完成。

點圖即睇「點點圖」製作方法與玩法:

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