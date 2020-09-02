飲食影響智商｜偷懶唔煮常食快餐速食　小朋友智力或低於同齡兒童

在新冠肺炎疫情持續的情況下，為了家人健康着想，當然還是少外出為妙！因此，不少家庭食外賣、快餐甚至零食的頻率亦相對增加。而這些「垃圾食物」對身體有不良影響是眾所周知，但有很多壞處卻是超乎你想像！

家人如有時間 即煮即食最好

英國倫敦大學曾對4千位3至5歲的蘇格蘭地區兒童進行一項有關速食習慣的調查，結果發現，常吃現煮新鮮食物的小朋友，智力高於速食為主的小朋友。不過該項研究亦帶出殘酷的一面，常吃速食的小朋友多數是父母忙於工作的基層貧窮家庭，大部份有餘力為小朋友準備三餐的家庭，多擁有較高社經地位，因此，小朋友愈吃速食學習表現、成績自然受影響，不排除將來成就亦會下降一截。

另一方面，專家亦強調食物對智力的影響恐怕是不可逆的，若大腦發育已受阻，恢復正常飲食也補救不回來，因此希望家長們一定要特別注意小朋友的飲食。

多大程度影響智商？

上文提及的研究指速食會影響智商的結果相信大家也不意外，但具體到底有多嚴重，相信大家未必有概念，因此以下有一些數字家長可以參考。

2012年澳洲阿德萊德大學的研究指出，常吃速食的小朋友平均智力低於正常飲食孩童2%；2010年，美國研究指出，3歲就開始常吃餅乾、薯條等食物的小朋友，5年後即8歲，智力會低於同齡學童5%；直接看最傳統的IQ測示分數，滿8歲半的小朋友平均智商為106，根據英國布里斯托爾大學的一項研究，三歲時每次進食垃圾食品，智商或可落後1.67點。

參考：3 damage before the age of children eat junk food IQ

相關文章：【兒童智商】3歲前飲食關鍵期 食太多加工食品IQ會下降