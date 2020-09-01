開放式廚房煮食令污染物通屋走　兒童吸入或致免疫力下降

在新冠肺炎（COVID-19）的疫情期間，我們已習慣外出配戴外科口罩，不但可以阻隔空氣中的病毒細菌，也能擋住有害的微粒PM2.5及其他飄浮的污染物。但原來小朋友即使安在家中，也有機會吸入廢氣和污染物，當長期吸入更可能影響發展和令身體疫力下降！

採用開放式廚房就要多留意！（GettyImage）

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香港居住空間狹小，近年的新樓也採用開放式廚房設計，香港理工大學李順誠教授專注研究室內及室外空氣質素多年，他則提醒家中的「煮婦」及「煮夫」們，這種廚房的設計最易令煮食時產生的廢氣和空氣污染物隨屋飛，而污染物更會附在傢俬和衣物上，令小朋友無處可逃。嬰孩的身形較小，對吸入污染物的影響則相對較大，絕對是高危一族！

李教授表示，煮食時有3點要特別注意，小心增加室內的空氣污染物。

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1.明火煮食

在燃燒的過程中，會釋放大量的的顆粒物、二氧化硫、二氧化氮以及揮發性有機化合物，會導致巨噬細胞及白血球死亡，持續吸入輕則引致頭痛頭暈、食欲不振、或引起過敏；重則引致再生障礙性貧血或白血病，增加罹患鼻咽癌、肺癌等呼吸系統腫瘤的風險。

不過，電爐或其他電子煮食的工具，因沒有燃燒的過程，所以產生的污染物會相對較少。

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2.烹調方法

簡單而言，高溫的煮食方式會令食物在過程中產生廢氣和污染物，而且選用非優質的食油，受熱溫度低，更會令污染物增多。因此，煎炒和油炸也是污染物增加的元凶之一。如果想減少煮食時的污染物產生，可以選用蒸、烚等的煮食方法。

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3.廚房設計

開放式廚房的室內空氣污染比獨立式廚房的，對人體較有直接影響。油煙在開放式廚房較容易吹散至家中每個角落，污染物甚至能附在傢具、衣物和地氈上。小朋友容易在家中玩耍時沾上和吸入污染物，影響健康。

解決三寶：抽氣扇、抽油煙機、空氣淨化機

李教授提醒：食物在燃燒過程中所產生的有害物質會產生神經毒，影響嬰兒幼童神經發展，使他們的粗動作發展遲緩。另外，當巨噬細胞死亡時，會釋放出其他有害物質導致細胞發炎，令免疫力下降，比一般細菌更易引致疾病，家中有嬰兒幼童者，要特別注意。

教授建議，如家中是採用獨立式廚房，煮食時應盡可能關上門，並打開窗戶及開抽油煙機。而開放式廚房則應該開盡窗戶及抽油煙機，一直開啟直至煮食後30分鐘，確保有害物質能夠被完全吹散。

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另外，家中如配備抽氣扇或空氣凈化器，也應考慮開啟；在家中煮食時，必需要確保持室內空氣流通，並建議定期清洗及更換隔層網。

由於最大粒的污染物會向下沉並附在物件上，採用開放式廚房的話，盡量避免使用有毛地氈，如有則需要定期清洗。

李教授亦提醒，家中空氣的污染物並不只來自煮食，如家中有燒香的習慣，或是使用香薰，甚至家人吸煙，也會令室內的污染物增加。尤其現在小朋友在家的時間長，影響或比以往更大，應小心留意。

香港理工大學李順誠教授。

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