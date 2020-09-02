細So出軌│另一半背叛要點面對？心理學家教4招調整心情面對傷痛

前商台DJ細So（蘇耀宗）日前被爆偷食，其後於Instagram 承認自己出軌，並向太太道歉。細So太太陳穎楠（Wing）選擇原諒細So，表示「我選擇相信，並肩繼續這段旅程。」其實有不少家庭都曾經遇上另一半出軌的情況，究竟當事人可以如何調整心情面對？臨床心理學家鄧詩琪就表示不建議自己一個人面對，應該找一些信賴的人傾訴，並盡量避免在孩子面前表達自己對另一方的憤怒。

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前商台DJ細So（蘇耀宗）日前被爆背着老婆陳穎楠（Wing）偷食KOL「阿B」，細So與太太Wing結婚9年，育有兩名兒子，一直以「好爸爸」、「好丈夫」的形象現身。事件曝光後，細So與太太Wing分別於Instagram 貼文回應，細So 承認自己出軌，表示已向老婆坦白，與第三者於今年6月已再無聯絡，並感謝太太的原諒和愛護。而Wing 則表示「我選擇相信，並肩繼續這段旅程。」

心理學家：勿獨自一人而對

臨床心理學家鄧詩琪表示，當得知婚姻中出現第三者，當一刻心理上一定感覺到極度震驚丶憤怒丶失望、憤怒丶焦慮丶迷惘或徬徨。「當情緒有很大的起伏，是不適合作出任何重要決定，也不建議自己一個人面對這重大的衝擊，如果可以的話，找一些信賴的人傾訴，當心情稍為平復時，才與伴侶商討婚姻問題，或許可以找婚姻輔導員處理婚姻問題。」

鄧詩琪指出，無論決定原諒與否，最重要的是嘗試找回自我，專注做一些自己喜歡的事情，並重新制定自己的個人目標，「最重要是要更愛惜自己和照顧心靈。」鄧詩琪亦表示，當決定繼續婚姻關係，雙方需要努力去面對過往的背叛和傷痛，處理心中的傷口，重拾雙方的信任。「處理婚外情問題確實要較長的時間去面對和處理，雙方要有耐性去面對另一方的情緒起伏。」

鄧詩琪指出，夫妻應盡量避免在孩子面前表達自己對另一方的憤怒，以免孩子感到更加徬徨，盡可能如常生活一般，雙方繼續一同照顧孩子，直到大家找到同一方向和決定。如果小朋友年紀較少，未必能夠完全理解父母的感情問題，也較容易錯誤地附上問題的責任，為避免影響小朋友情緒健康，家長應該盡量控制自己的情緒，避免在孩子面前爭執或說出傷害的說話。

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