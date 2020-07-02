【夫妻關係】未到7年之癢　研究發現夫妻總巧合地這年離婚

俗語說「7年之癢」，就是關係到了第7年便很易轉淡，容易遇到感情難關。早前有美國學者想了解夫妻關係的「7年之癢」是不是真的，結果發現很多夫妻未到第7年，卻巧合地到了第4年便離婚。在婚姻關係上，或者用「4年之癢」更為貼切。

（《夫妻的世界》劇照）

美國羅格斯大學生物人類學教授Helen Fisher早前進行了一項調查，發現受訪者的平均婚姻年數雖然符合「7年之癢」這句說話，惟大部分人都巧合地是在第4年結束婚姻。離奇的是，有另一個學者Larry A. Kurdek追蹤研究了500多對情侶和夫妻，亦發現關係的第1個轉捩點是在第4年，下一個難關才是第7年！

在韓劇《夫妻的世界》中，也有探討男女在婚姻關係之間的種種難關：

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或與遺傳有關

Helen嘗試用生物學角度分析「4年之癢」的形象，她認為大多數的哺乳類動物都不會永遠在親屬居住在一起，通常長大到4歲就會開始獨自生活，因此她推斷這形象可能和基因與遺傳有關。

雖然4年和7年的難關的確存在，但不代表每段感情到了這2個關口便必然出問題。如果夫妻能克服這2個危機，亦能使彼此之間的感情更堅固。不過，亦如韓劇《夫妻的世界》中的女角，婚姻勉強維持也不見得有好結果，即使在離婚後也不會失去自己的價值，亦能比之前活得更好呢！

按圖即睇大結局精彩場口：

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