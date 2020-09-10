BABY DIOR首架嬰兒手推車索價5萬3　盤點8部最貴嬰兒手推車

嬰兒手推車是每個媽媽必備的用品，近年由車的品牌、款式也有很多選擇，動輒過萬元一部，最近， BABY DIOR 更推出了首架嬰兒手推車，售價高達$5萬3千元，據知在歐洲一推出已被搶購一空，而在香港的專門店仍有存貨。 除了BABY DIOR，其實有不少外國品牌的嬰兒手推車也相當昂貴，售價過萬港元，有不少名人明星為用家，究竟這些貴價嬰兒手推有什麼賣點？揀選時要留意什麼？

按圖即睇8部超豪嬰兒手推車：

+ 3 + 3 + 3

BABY DIOR聯乘 Inglesina推出搖籃和嬰兒車組合車及嬰兒車

Baby Dior 首次聯乘嬰兒車由品牌 Inglesina推出兩款嬰兒手推車，並以經典印花 Dior Oblique設計，在歐洲一推出即被搶購一空，而香港專門店仍有存貨，這部絕對是媽媽最想擁有的嬰兒手推車，但售價相當昂貴，兩款嬰兒車分別為搖籃和嬰兒車組合車，售價為$53,000，及嬰兒車售價為$32,000。

+ 4 + 4 + 4

Aston Martin 聯乘Silver Cross嬰兒車（限量800部）

英國豪華跑車Aston Martin與英國著名嬰兒手推車品牌Silver Cross自2013年已合作推出嬰兒，當時已深受一眾父母歡迎，在2018年兩個品牌再度推出全球限量800送的嬰兒手推車，當時連新手爸爸余文樂也是用家，售價約3萬港元。嬰兒手推車以高級麂皮製造內壟，其鋁金屬車輪就仿照Aston Martin One-77車輪設計，此外，還有優向設計，可調較直坐或平臥座位，有氣壓避震，另可將座椅分開作小床使用。

Stokke® Xplory系列嬰兒手推車

Stokke早年為人認識，是徐子淇、張柏芝等都選用這個品牌的嬰兒手推車，被譽為是嬰兒界看法拉利，品牌來自挪威，Stokke Xplory系列於2003 年推出，優點是座椅將孩子的位置抬高了，令父母的視線更清晰看到孩子，也能更貼近。此外亦可隨意調較座椅，無論是平躺、傾斜或是90度坐著也可以，亦可調校背向或面向父母，外出用餐或在車上可當嬰兒餐椅及汽車座椅，Stokke® Xplory® 6售價為$11,990。

+ 2 + 2 + 2

按圖即睇消委會提供7個揀BB車容易忽略的細節。

+ 17 + 17 + 17

4Moms Origami 電動摺合嬰兒車

來自美國的4Moms Origami，其推出的嬰兒手推車一眾荷里活明星包括Chris Pratt, Mel-B, Jennifer Garner, Kourtney Kardashian等都愛用，其賣點是以電動摺疊運作，一鍵操作電動開啟及摺疊，並以推車產生的動能來自行充電，其另一吸引之處是車身以弧型線條設計，車的主體以鋁合金與聚酯纖維，座位可以調整角度，售價為$13,799。

Inglesina Trilogy System City嬰兒手推車

來自意大利的Inglesina一向選用頂級材料，打造出具有皇家氣質的優雅產品，其經典系列（前身為倫敦系列）依然受到追捧，當中的Trilogy System City 是一套設計貼心，配備實用完善的三合一手推車旅行套裝，有溫度調節系統的超大提籃。品牌另一經典系列兒童推車 Blue Label是英式嬰兒手推車的典範，最初只提供英國皇室的小公主小王子使用，同時也是 Inglesina品牌的創立源頭，設計典雅獨特。Inglesina Trilogy System City售價：$11,900，Inglesina 經典系列兒童推車 Blue Label售價約$9,000。

+ 5 + 5 + 5

iCandy PEACH嬰兒手推車

iCandy是英國超過80年的嬰兒手推車品牌，是海內外藝人和英國皇室成員寶貝的御用嬰兒手推車，更是全世界首度推出「單人座變成雙人」座椅的嬰兒手推車，品牌使用航太科學與力學設計，車輪順滑易推， 售價約$10,000。

+ 5 + 5 + 5

相關文章：消委會奶粉測試｜15款嬰兒奶粉檢測結果 9款含致癌物縮水甘油酯