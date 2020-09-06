懂得跟嬰兒對話有助增進說話能力　父母必學5個小技巧

小朋友還未完全學會說話時，父母除了用動作與他們溝通，更會用上疊字、較可愛的語言，讓小孩容易明白。雖然這種嬰兒語言聽起來很簡單，卻對小孩日後的語言能力十分有益，最近有研究發現，用嬰兒語言（baby talk）與嬰孩對話，能刺激他們的大腦，有利溝通能力的發展。

獨特節奏促進嬰孩大腦發育

華盛頓大學語言系教授Naja Ferjan Ramirez指出，家長在說話時使用準確的詞彙和語法，只是音調提高、節奏變慢，以誇張的語氣去對話，都會幫助嬰兒建立社交能力。研究負責人表示，父母通常與嬰兒對話時，整體說話的音調都會比平常高八度，也會刻意加重語氣，時重時弱，令嬰兒聽到後感到興奮。而說話速度變慢，亦有助嬰孩嘗試參與對話，與父母互動。

研究對48個家庭紀錄不同時期的互動，分別是在嬰兒6、10、14、18個月大時，發現使用嬰兒語言與嬰孩溝通的父母，他們的小孩比沒有經歷嬰兒語言的小孩說的話多，語言能力更高。這些嬰孩在與家長交流後，能夠說出準確的單詞，例如球或牛奶，詞語使用量是其他組別的兩倍。

家長對小孩語言發展最重要

研究人員表示，父母在日常生活中與嬰兒對話愈自然，對他們的語言發展愈有利。嬰孩要多參與社交互動，才能促進說話的能力，所以家長要多鼓勵小孩主動說話，即使他們較為被動。

另一項研究亦指出，即使嬰兒說出沒有意義的「BB話」，如果父母假裝聽得懂並作出回應，有助加快嬰兒的語言能力發展。研究發現當嬰兒發聲後，家長以說話方式回應他們，或模仿他們發出的聲音，更能為嬰兒的說話技巧打好基礎。當父母表示理解嬰孩的語言時，加上適時的反應，會讓他們感受到肯定，有利發展日後與他人的交談的能力。

資料來源:CNN Health

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