【開學】三大開學用品展　LEGO書包低至3折精選返學白鞋只售十元

期待已久重返校園的日子終於來臨，各位家長又開始要為小朋友準備開學用品，雖然上一個學年的上學用品沒有大派用場，但因為小朋友大得快，衫褲鞋襪都已經穿不上，家長又要搜羅開學用品。千色Citistore、AEON百貨及D‧PARK愉景新城也舉行開學用品，上學鞋、護脊書包、文儀用品及防疫用品均有減價發售，方便家長可選購。 攝影：許珞珩

千色Citistore

由即日起至9月23日 ，千色Citistore舉行Back to school Fair，以升級裝備新學年，開學鞋、白襪、低衫、書包、文具、水樽、餐具等，讓家長學生們有更充裕時間，為家中授課或重返校園做足準備。

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AEON百貨公司

舉行「準備上學去」及「電腦科技用品展」推出開學優惠，提供多款書包背囊、學生服飾、實用文具、餐具及防疫用品，此外更有各式早餐小食、學習用家具、電腦及配件等可供選擇，小朋友因疫情需在家上課都合用。

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D‧PARK愉景新城《開學用品購物節2020》

於即日起至2020年10月4日期間，特地為一眾學童度身訂造共佔地逾20,000呎的「開學用品購物節2020」，逾千款上學裝備齊集D．PARK愉景新城，並以震撼價超抵發售。

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點圖即睇D‧PARK愉景新城「玩具．模型購物節」



包羅近30個人氣玩具系列及超過700種周邊商品，多個打卡位如高達、龍珠、幪面超人時王、騎士龍戰隊、麵包超人、迪士尼朋友、Hello Kitty、多啦A夢、Peppa Pig、妮妮與沙奈等，讓粉絲拍照留念，當中2米高的RX-78-2高達巨型立像矚目登場，最新發行的《超龍珠英雄》遊戲卡同步登場，第一彈咭片全套75款準備就緒。值得注意期間限定店推出驚喜折扣價產品，$5特價區有便條紙連貼紙及$30特價區Thomas & Friends背包等 。