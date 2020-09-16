救恩學校新校長上任　歐偉民：維持愉快學習而不止於愉快

救恩學校（小學部）今年轉換校長，林克忠校長上任2年而今年轉到宏信書院就任，由歐偉民校長接任。出身於基層的歐校長著意把「有愛同行」的訊息帶進校園，亦表示會沿用愉快學習的方針，而且「不止於愉快」。 攝影：龔嘉盛

歐偉民校長接任為救恩學校小學部校長。

救恩學校（小學部）一直以靈活的學習方式，讓學生享受愉快學習體驗。新任校長歐偉民指，行之有效的學習方式並不會改變，在幻變的社會之中保持不變，讓學生在學校之中自由自在地學習，「低年級上學期照樣不設考試，小朋友不是為考試而學習，初小學生也不應對上學有恐懼」。他認為，愉快學習是一種方法，但學習並不止於「愉快」，而是鼓勵學生追尋「目標」、「夢想」，發揮獨有的才能。

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從「愛」中令學習目標更清晰

他作為校長，亦是三孩之父，他認為現今孩子在香港成長，並不能只顧自己。他曾有幾年的時間走入本港的基層之中，看到他們的生活面對很大挑戰，單靠自己未必能離開現狀，讓他不禁去思考如何透過教育改變社會。今年，他很想透過學校提供機會，讓學生更了解自己生活的地方，特別是「鄰舍」的需要，如何去回應別人的需求。

他憶述一個很深刻的經歷，他的長女一直讀書也沒有明確的目標，直到有次他帶女兒到社區進行探訪，看到一戶基層的媽媽生活壓力大，每晚必須吃藥才能入睡。女兒親自接觸過後，便想成為一位心理學家，希望用知識和專業，幫助這些有需要的人。「她更自己尋找入讀心理學系的資料，了解如何選科、什麼學院提供相關學科、收分如何，學習的目標就變得很清晰，建構自己未來的路，為自己預備。」而長女更將在今年入讀心儀的心理學系。

歐校長坦言，小朋友很開心去讀書，但方向並不清晰，不知道自己想要什麼。「以往在大學工作，學生讀了十多年書，成績很好，仁問他想做什麼，他說不知道。又或是他回答，這是父母想要他做的，幫父母圓夢。」他說，假如小朋友找到自己喜歡的路，必會更有幸福感。

疫情後復課 更關心學生健康

學生在疫情下，有多月不曾回校上課，歐校長認為學生回校上課後，不應只關心他們的學習成績，更應關心他們的身心靈健康。「不止沒有咳嗽、沒有確診就可以，還會關心他們內心有沒有憂慮，而他們不懂表達，我們就要幫助他梳理情緒。」他說，學生即使成績很好，但內心充滿憤怒和憂慮，亦不是健康地成長，他期望學校能提供良好的環境，讓學生身心靈也同樣愉快。

城市之中不乏聰明的人，但城市有否因為他們而變得更好呢？他期盼從教育中培育善良、正直的人，讓整個學習經歷和目標更具體，增進眼光和修養。他們在未來用知識去回應基層的需要、回饋社會，改善我們的城市，在生命之中活出這份「愛」。

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