【校長執位】救恩林克忠校長離任　優才候任校長：添第三語言學習

來年小學校長「執位」！被喻為Happy School的救恩學校（小學）校長林克忠任職僅2年，便再次換替新校長；而擔任了優才（楊殷有娣）書院小學部校長20年的陳家偉校長亦將在8月卸任，傳將到德萃履新。

林克忠校長由王錦輝轉任救恩 僅任職2年

現時救恩學校（小學部）校長林克忠在2018年由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小學部，轉任為救恩校長。然而，在4月時他向全校發《校長來信（六）》，形容2年前以候任校長身份出席家長晚會、約見各級老師，仍仿如昨日。

他在校積極重新編寫和籌劃四年級的「小香港大發現」課程，更親帶學生到處探索和考察，甚至和學生一起下田插秧，又為學生煮早餐。原訂在今年2年親自教授六年級學生可持續發展的概念和不同的國際議題，惟因疫情爆發而停課，和學生緣慳一面。此外，林校長熱愛戶外活動，任職期間特意把山藝加入常識科課程之中等等。

林校長熱愛戶外活動，特意把山藝加入常識課程之中。（資料圖片）

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林校長在信中透露，即將到另一個地方「事奉」，「以十二年一貫教育和國際課程，興學傳道，注入具挑戰性的學習歷程和國際視野，讓學生在主內塑造優良的個人特質，在幻變的世代，好好裝備，以迎接未來的挑戰」。

在今年9月，歐偉民博士將接任校長一職。歐博士曾幫助學校的家長班和五年級「讓愛傳出去」單元。

優才陳家偉校長8月離職 聶副校接任

陳家偉校長服務優才20年，在去年底傳出離職消息。消息已核實，陳校長將服務至8月，9月正式離任校長職位。而德萃早前在Facebook宣布陳校長將加盟，並擔任德萃幼小中教育總監（全人發展），主要負責品德教育、資優教育及家長教育，將在9月履新。

陳家偉校長服務優才20年，將在9月正式離任。

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候任校長聶敏。（受訪者提供）

優才小學部現任的副校長聶敏即將接任為校長，他向記者表示優才短期內不會有翻天覆地的轉變，也不必要。他在優才服務了16年，是在陳家偉校長及創辦人李業富教授的薰陶下成長，也直接參與學校的發展並擔任不同的崗位。「學校在短時間內不會有太大的改變，因為我對學校現行的方向亦感認同，也一直有份參與發展。」他說。

身為候任校長，聶敏對未來的方向已有些藍圖：首先，會在五年級至八年級的課程中加入第三語言學習，目標包括德文、法文、西班牙文、日文和韓文，讓學生可以自選其兩種去學；另外，疫情給予他一個重要的啟發，就是強健的身體才能支持學生成為未來的領袖，因此學校會在小四至小六的上課前增加體適能的訓練。而學校持之以行的STEAM課程，以及資優學生培養，日後也會投放更多資源發展，培養學生面向未來。