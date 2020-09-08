小一報名｜熱門直資及私立小一面試內容　多校改為拍片及網上面試

受新冠肺炎疫情影響，今年有不少直資及私立學校也一改面試方法，聖保羅男女中學附屬小學將以zoom interview進行，雖然仍有學校如拔萃男書院附屬小學、英華小學、保良局陳守仁小學等將會繼續進行面試，值得留意是香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、培僑書院、香港培道小學等以呈交拍片形式進面試，內容大約以中、英文自我介紹，才藝表演及閱讀故事書等環節。
直資小學
拔萃男書院附屬小學
地址：九龍旺角亞皆老街131號
電話：31594200
面試日期及形式：2020年10月中旬面見
基督教香港信義會宏信書院
地址：新界元朗欖口村路25號宏信書院
電話：82082092
申請日期：2020年7月6日(星期一)至2020年9月14日(星期一)
面試日期及形式：2020年10月10日或2020年10月17日舉行首輪面試。
播道書院
地址:香港新界將軍澳至善街七號
電話: 23661802
面試形式：遞交面試短片
福建中學附屬學校
地址：九龍觀塘油塘村第二期
電話：26060670
報名日期：2020年6月1日至9月14日
面試形式：2020年10月10日或10月17日舉行的面試
優才（楊殷有娣）書院
地址：新界將軍澳嶺光街10號 電話:25356869
面試形式：呈交個人學習檔案
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
地址:新界沙田石門安睦里6號
電話:26372277
面試形式及遞交日期：10-8-2020至28-9-2020遞交面試短片
港大同學會小學
地址：柴灣怡盛街九號
電話：22023922
面試形式： 2020年12月18、19或20日進行
嶺南大學香港同學會小學
地址：白田街三十三號
電話：27768453
面試形式：遞交面試短片
保良局陳守仁小學
地址：油麻地海庭道六號
電話：23673318
面試形式：面見。學校將按疫情發展再決定具體面試日期，並會在面試日期前至少兩個星期以電郵通知家長。
保良局香港道教聯合會圓玄小學
地址：屯門青山公路青海圍26號
電話：24501588
報名：2020年8月3日至9月15日
面試形式：呈交申請人的面試短片
保良局林文燦英文小學
地址：土瓜灣上鄉道24號及農圃道2號
電話：27121270
報名日期：2020年8月7月日至9月28日
面試形式及日期：面見，10月24日及25日
保良局陸慶濤小學
地址：將軍澳寶林邨
電話：27010011
報名日期：2020年8月15日(上午11:00) 至9月30日(下午6:00)
面試日期及形式:2020年11月21日(六)、面見。
培僑書院
地址：沙田大圍大圍新村路1號
電話：26023166
報名日期：2020年7月20日起至2020年9月14日止。
面試形式：呈交申請人的面試短片。
聖瑪加利男女英文中小學
地址：九龍深水埗深旺道33號 （西鐵南昌站對面）
電話：23966675
報名日期：2020年5月21日至9月30日下午5時止
面試形式：面見，細節安排則會以電子郵件另行通知家長。
聖保羅男女中學附屬小學
地址：黃竹坑南風徑11號
電話：25261882
報名日期：2020年9月14日至9月18日
面試形式：網上面見。
第一輪甄選將於10月中旬以網上評核方式進行，並透過電郵通知，所有申請人均獲網上評核機會，約三百位於第一輪甄選中表現良好的申請人可進入第二輪甄選程序，第一輪評核分數佔30，第二輪佔60。
聖保羅書院小學
地址：域多利道777號
電話：37101777
面試形式：呈交申請人的面試短片。
香港華人基督教聯會真道書院
地址:將軍澳嶺光街五號
電話:23372126
面試形式: 呈交個人學習檔案
和富慈善基金李宗德小學
地址:新界天水圍101區天暉路9號
電話:34014995
面試形式:遞交面試短片
英華小學
地址:九龍深水埗英華街三號
電話:27283320
面試形式:面見。原定9月初進行的第一輪面試將順延，待疫情緩和後再透過電郵及SMS通知家長有關面試安排。
點圖即睇 2021-22年度直資及私立小一入學申請面試形式
私立小學
九龍塘宣道小學
地址:九龍塘蘭開夏道2號地下至2樓部份及3樓至8樓全層
電話:34430100
報名日期：2020年9月14日至10月9日中午12時正(只接受網上申請)
面試日期及形式：2020年12月4日至12月5日(或因應疫情改變面試模式)
拔萃女小學
地址:九龍佐敦道1號
電話:22779200
面試日期及形式：呈交個人學習檔案，不多於四頁單面A4尺碼。
德望小學暨幼稚園
地址:九龍扎山道三八一至三八三號
電話:23275294
面試形式：遞交面試短片
國際基督教優質音樂中學暨小學
地址:九龍鑽石山蒲崗村道182號
電話:27773828
面試形式：遞交面試短片及網上面試
救恩學校
地址:香港西營盤高街97B
電話:21166198
面試形式：網上面試
蘇浙小學（全日）
地址:香港北角清華街三十號
電話:25704436
報名日期: 於 2020年9月1日至30日
面試日期形式：面見，11月初學校於網站公布最新消息
九龍禮賢學校
地址:九龍又一村石竹路2A
電話:23806011
面試日期形式：10月7日面見
九龍塘學校（小學部）
地址:九龍九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段
電話:23363802
網上申請日期：2020年11月9日上午9:00至11月15日下午10:00
面試日期及形式：面見。18-19/12/2020、 21/12/2020面試語言以廣東話及英語為主
九龍真光中學（小學部）
地址:九龍窩打老道115號
電話:23360662
報名日期:即日至9月23日12:00
面試形式：遞交面試短片
民生書院小學
地址:九龍九龍城東寶庭道8號
電話:36553400
報名日期:2021年3月下旬發布。
面試日期及形式：面見。2021年6月12日（星期六）舉行。
聖母小學
地址:九龍黃大仙沙田坳道116號
電話:23201001
面試形式：遞交面試短片
香港培道小學
地址:九龍馬頭涌福祥街3號
電話:27112933
網上申請日期: 29-8-2020(六)至21-9-2020(一)
面試形式：遞交面試短片
香港培正小學
地址:九龍九龍城窩打老道80號
電話:27142562
面試形式：遞交面試短片
高主教書院小學部
地址:香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E
電話: 25221826
面試形式：遞交面試短片
呈交日期：2020年9月1日至9月18日下午4時或以前
嘉諾撒聖心學校私立部
地址:香港中環堅道34號
電話: 25248301
入學申請開始日期及時間：2020年9月15日至10月30日(星期五) 下午5時正
面試形式：遞交面試短片
聖嘉勒小學
地址:香港般咸道光景台3-6號
電話:25472751
報及日期:9月18至25日
面試形式:校會為所有申請學生安排面試，面試將以學生之母語進行，請根據正式收據上列明之時間於10月10日（星期六）到校面試。
聖方濟各英文小學
地址:九龍石硤尾街58號
電話: 2779765
報名日期:20-08-2020至16-09-2020
面試形式:面見
聖類斯中學（小學部）
地址:香港西營盤第三街179號C座
電話:25472306
面試形式:呈交之學生個人簡介及面見
所有申請入學之學生必須參加2020年12月5日之首輪面試,面試語言為粵語。如因疫情而未能進行首輪面試，校方會以家長所呈交之學生個人簡介，作為甄選學生進入第二輪面試之條件。
德雅小學
九龍又一村達之路20號
電話: 2380658
面試形式:面見
香港真光中學（小學部）
地址:香港大坑道50號
電話: 25765716
面試形式:面見