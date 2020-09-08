小一報名｜熱門直資及私立小一面試內容　多校改為拍片及網上面試

受新冠肺炎疫情影響，今年有不少直資及私立學校也一改面試方法，聖保羅男女中學附屬小學將以zoom interview進行，雖然仍有學校如拔萃男書院附屬小學、英華小學、保良局陳守仁小學等將會繼續進行面試，值得留意是香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、培僑書院、香港培道小學等以呈交拍片形式進面試，內容大約以中、英文自我介紹，才藝表演及閱讀故事書等環節。

+ 10 + 10 + 10

直資小學

拔萃男書院附屬小學

地址：九龍旺角亞皆老街131號

電話：31594200

面試日期及形式：2020年10月中旬面見

學校網址

+ 7 + 7 + 7

基督教香港信義會宏信書院

地址：新界元朗欖口村路25號宏信書院

電話：82082092

申請日期：2020年7月6日(星期一)至2020年9月14日(星期一)

面試日期及形式：2020年10月10日或2020年10月17日舉行首輪面試。

學校網址

播道書院

地址:香港新界將軍澳至善街七號

電話: 23661802

面試形式：遞交面試短片

學校網址

福建中學附屬學校

地址：九龍觀塘油塘村第二期

電話：26060670

報名日期：2020年6月1日至9月14日

面試形式：2020年10月10日或10月17日舉行的面試

學校網址

+ 4 + 4 + 4

優才（楊殷有娣）書院

地址：新界將軍澳嶺光街10號 電話:25356869

面試形式：呈交個人學習檔案

學校網址

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地址:新界沙田石門安睦里6號

電話:26372277

面試形式及遞交日期：10-8-2020至28-9-2020遞交面試短片

學校網址

+ 5 + 5 + 5

港大同學會小學

地址：柴灣怡盛街九號

電話：22023922

面試形式： 2020年12月18、19或20日進行

學校網址

+ 13 + 13 + 13

嶺南大學香港同學會小學

地址：白田街三十三號

電話：27768453

面試形式：遞交面試短片

學校網址

保良局陳守仁小學

地址：油麻地海庭道六號

電話：23673318

面試形式：面見。學校將按疫情發展再決定具體面試日期，並會在面試日期前至少兩個星期以電郵通知家長。

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+ 3 + 3 + 3

保良局香港道教聯合會圓玄小學

地址：屯門青山公路青海圍26號

電話：24501588

報名：2020年8月3日至9月15日

面試形式：呈交申請人的面試短片

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保良局林文燦英文小學

地址：土瓜灣上鄉道24號及農圃道2號

電話：27121270

報名日期：2020年8月7月日至9月28日

面試形式及日期：面見，10月24日及25日

學校網址

保良局陸慶濤小學

地址：將軍澳寶林邨

電話：27010011

報名日期：2020年8月15日(上午11:00) 至9月30日(下午6:00)

面試日期及形式:2020年11月21日(六)、面見。

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培僑書院

地址：沙田大圍大圍新村路1號

電話：26023166

報名日期：2020年7月20日起至2020年9月14日止。

面試形式：呈交申請人的面試短片。

學校網址

+ 7 + 7 + 7

聖瑪加利男女英文中小學

地址：九龍深水埗深旺道33號 （西鐵南昌站對面）

電話：23966675

報名日期：2020年5月21日至9月30日下午5時止

面試形式：面見，細節安排則會以電子郵件另行通知家長。

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聖保羅男女中學附屬小學

地址：黃竹坑南風徑11號

電話：25261882

報名日期：2020年9月14日至9月18日

面試形式：網上面見。

第一輪甄選將於10月中旬以網上評核方式進行，並透過電郵通知，所有申請人均獲網上評核機會，約三百位於第一輪甄選中表現良好的申請人可進入第二輪甄選程序，第一輪評核分數佔30，第二輪佔60。

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聖保羅書院小學

地址：域多利道777號

電話：37101777

面試形式：呈交申請人的面試短片。

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香港華人基督教聯會真道書院

地址:將軍澳嶺光街五號

電話:23372126

面試形式: 呈交個人學習檔案

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和富慈善基金李宗德小學

地址:新界天水圍101區天暉路9號

電話:34014995

面試形式:遞交面試短片

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英華小學

地址:九龍深水埗英華街三號

電話:27283320

面試形式:面見。原定9月初進行的第一輪面試將順延，待疫情緩和後再透過電郵及SMS通知家長有關面試安排。

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+ 12 + 12 + 12

點圖即睇 2021-22年度直資及私立小一入學申請面試形式

私立小學

九龍塘宣道小學

地址:九龍塘蘭開夏道2號地下至2樓部份及3樓至8樓全層

電話:34430100

報名日期：2020年9月14日至10月9日中午12時正(只接受網上申請)

面試日期及形式：2020年12月4日至12月5日(或因應疫情改變面試模式)

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拔萃女小學

地址:九龍佐敦道1號

電話:22779200

面試日期及形式：呈交個人學習檔案，不多於四頁單面A4尺碼。

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德望小學暨幼稚園

地址:九龍扎山道三八一至三八三號

電話:23275294

面試形式：遞交面試短片

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國際基督教優質音樂中學暨小學

地址:九龍鑽石山蒲崗村道182號

電話:27773828

面試形式：遞交面試短片及網上面試

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救恩學校

地址:香港西營盤高街97B

電話:21166198

面試形式：網上面試

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蘇浙小學（全日）

地址:香港北角清華街三十號

電話:25704436

報名日期: 於 2020年9月1日至30日

面試日期形式：面見，11月初學校於網站公布最新消息

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九龍禮賢學校

地址:九龍又一村石竹路2A

電話:23806011

面試日期形式：10月7日面見

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九龍塘學校（小學部）

地址:九龍九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段

電話:23363802

網上申請日期：2020年11月9日上午9:00至11月15日下午10:00

面試日期及形式：面見。18-19/12/2020、 21/12/2020面試語言以廣東話及英語為主

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九龍真光中學（小學部）

地址:九龍窩打老道115號

電話:23360662

報名日期:即日至9月23日12:00

面試形式：遞交面試短片

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民生書院小學

地址:九龍九龍城東寶庭道8號

電話:36553400

報名日期:2021年3月下旬發布。

面試日期及形式：面見。2021年6月12日（星期六）舉行。

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聖母小學

地址:九龍黃大仙沙田坳道116號

電話:23201001

面試形式：遞交面試短片

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香港培道小學

地址:九龍馬頭涌福祥街3號

電話:27112933

網上申請日期: 29-8-2020(六)至21-9-2020(一)

面試形式：遞交面試短片

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香港培正小學

地址:九龍九龍城窩打老道80號

電話:27142562

面試形式：遞交面試短片

學校網址

高主教書院小學部

地址:香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E

電話: 25221826

面試形式：遞交面試短片

呈交日期：2020年9月1日至9月18日下午4時或以前

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嘉諾撒聖心學校私立部

地址:香港中環堅道34號

電話: 25248301

入學申請開始日期及時間：2020年9月15日至10月30日(星期五) 下午5時正

面試形式：遞交面試短片

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聖嘉勒小學

地址:香港般咸道光景台3-6號

電話:25472751

報及日期:9月18至25日

面試形式:校會為所有申請學生安排面試，面試將以學生之母語進行，請根據正式收據上列明之時間於10月10日（星期六）到校面試。

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聖方濟各英文小學

地址:九龍石硤尾街58號

電話: 2779765

報名日期:20-08-2020至16-09-2020

面試形式:面見

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聖類斯中學（小學部）

地址:香港西營盤第三街179號C座

電話:25472306

面試形式:呈交之學生個人簡介及面見

所有申請入學之學生必須參加2020年12月5日之首輪面試,面試語言為粵語。如因疫情而未能進行首輪面試，校方會以家長所呈交之學生個人簡介，作為甄選學生進入第二輪面試之條件。

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德雅小學

九龍又一村達之路20號

電話: 2380658

面試形式:面見

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香港真光中學（小學部）

地址:香港大坑道50號

電話: 25765716

面試形式:面見

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