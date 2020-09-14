小一面試｜救恩學校僅視像一次　新校長：想睇小朋友嘅思考同創意

因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，救恩學校小學部今年的小一入學面試改為網上視像會議形式，未能像往年一樣在學校進行小組活動，而是由老師和學生對談的方式進行。新任校長歐偉民透露，今年報名人數逾2,000人，而取錄人數約100人，約20人爭取一個學位。而他期望小朋友能在面試過程中表現最真一面。 攝影：龔嘉盛 拍攝：王淑君 剪接：呂志豪

救恩學校（小學部）只設一輪面試，而不需面見家長，歐校長表示，家長只需擔任電腦和網絡的技術支援，在面試的過程中也不需和小朋友對談等。他期望小朋友在與面試老師的對答之中，表現出愛思考、開心、具創意和有禮貌的一面，而家長也毋須刻意為小朋友準備任何背誦的資料。

救恩學校新任校長歐偉民。

歐校長也透露，面試的內容包括語文、數理和情境題，不會用深奧的知識考核小朋友，「一個4、5歲的幼稚園學生，所知的知識也不是很多」。因此，家長不用過於緊張。

在面試後，家長可以向學校提交不多於2張A4尺寸的補充資料，讓學校更了解小朋友的興趣、生活和開心的成長經歷。

歐校長表示，救恩幼稚園的畢業生和兄姊已入讀救恩學校的申請人將有加分，「因為已熟悉救恩學校的教育理念」。

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