便利店推8款Snoopy大頭公仔環保袋　媽媽買餸小朋友返學必備

今年是美國連載漫畫《花生漫畫PEANUTS》 70週年，有便利店與Snoopy及日本時尚生活品牌niko and…推出以「HAPPINESS IS…」為題的環保袋，環保袋一共有8款，配上4位PEANUTS經典可愛角色，儲滿指定數量印花即可換購，媽媽買餸、小朋友返學放日用品必備！ （攝影：鄧煥儀、李紫銘）

7-Eleven 與Snoopy及日本時尚生活品牌niko and…推出以「HAPPINESS IS…」為題的環保袋，8款獨家 《花生漫畫PEANUTS》角色環保袋 分為2種容量及剪裁設計，配備多用途拉鍊袋或大頭公仔。當中6款「輕便環保袋+大頭公仔收納袋」，有齊Snoopy、Charlie Brown、Woodstock、Lucy的大頭公仔，每款輕便環保袋設計均附有指定款式大頭公仔收納袋，可將環保袋摺疊並收藏於大頭公仔頭內，方便攜帶，平常更可以當作飾物，小朋友用作上課零食袋也非常適合。

7-Eleven 與Snoopy及日本時尚生活品牌niko and…推出以「HAPPINESS IS…」為題的環保袋。

另外2款「加大版環保袋+多用途拉鍊袋」，容量相對地較大，可以手提及肩背，最適合媽媽外出買餸用！每款加大版環保袋均附有指定款式的多用途拉鍊袋，可收納零碎小物如八達通及鎖匙等，亦可將環保袋摺疊並妥善收納，方便實用。

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「環保袋」換購詳情：

由2020年9月16日早上7時起至10月27日(共6星期)，購物滿$20*即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。由2020年9月16日早上7時起至10月30日，儲齊8張印花加$65，即可隨機換購「環保袋」2個；或儲齊5張印花加$40，即可隨機換購「環保袋」 1個。

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