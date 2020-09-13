建立孩子自信及自我肯定　教你自製家務表 6個月大已經可以開始做

疫情期間家長們化身小朋友私人秘書，由朝早叫小朋友起床開始，便要安排梳洗、煮營養早餐、然後開zoom上堂，還要安排上完堂之後的節目！做功課、玩遊戲、藝術體驗等一連串密密麻麻的活動，但小朋友真正吸收到多少便不得而知，整個社會氣氛似乎容不下孩子停下來。 疫情下，不少家長都在社交網絡上傳自己小朋友整麵包、畫畫等各式各樣的活動，形成了一種氣氛，就像小朋友在家無所事事就是浪費光陰，令到本身已經好大壓力的家長百上加斤。 【編按：作者為Edge Development Centre臨床心理學家楊健恩】

不如趁機透過鼓勵小朋友做家務從而實行蒙特梭利教育（Montessori Education），大家知不知道為甚麼蒙特梭利教育學校學費都不便宜？因為師生比例高，著重因材施教，每個小朋友的學習內容都不盡相同，不可以倒模式地每個人都學習同一事物，所以在教學準備上要花很多人力物力，但其實在家中都可以實行蒙特梭利教育背後的理念！

蒙特梭利教育奉行小朋友的自信心應該由內在建立，透過做到事情而建立對自己能力的肯定，而不是透過其他人讚賞。

訓練小朋友幫手做家務，可以提升自理能力之餘，亦可以減輕家人負擔，尤其是已經識行識走，年齡介乎兩至三歲的小朋友。疫情下不恣外出確實是相當辛苦，因此在家中多點「郁動」對小朋友都有好處，家長可以參考以下的家務表，叫小朋友跟著做。

6個月嬰兒可以進食加固食物後，可以開始訓練他們自己食，食完自己放匙羹入碗，讓嬰兒初步有一個跟規矩的概念。

1歲左右識行開始，如未行得穩就大人拖住手，給小朋友另一隻手拿着膠碗，慢慢行入廚房放置；行得穩的話，可以給他們自行拿隔熱墊或者無汁無餸尾的膠碗、膠碟，這樣小朋友即使反轉了也沒有問題，培養小朋友幫手收枱的習慣。

兩歲左右嘗試拿一般有飯有餸的碗碟，留意溫度不能太熱，最好汁/湯只佔碗碟的三分之一容量，要注意一定不能拿筷子，驚跌倒插眼。一開始時家長可以在一旁協助，教小朋友怎樣慢慢行同時平衡碗內液體（免費平衡力訓練呀！）之後慢慢地交給他們自己負責。

過程中會發生小意外，甚至摔破東西是正常的，小朋友會從失敗中學習，有效過父母不停叫他「小心」。

另外，兩歲半還可以將乾淨衫從洗衣機拿出來、幫手收曬乾的衣物，寓親子於家務，大人可以減少自己的工作又順便訓練小朋友。

作者：楊健恩

為Edge Development Centre臨床心理學家，有十年的臨床經驗，亦是兩個孩子的母親，對於為育兒及家庭問題所困擾的人有多一份同理心及理解，幫助她在工作中更快捷地切入問題。(照片由受訪者提供)

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